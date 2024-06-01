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Principais tokens de Swellchain Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Swellchain Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,928.97
+0.03%
-0.40%
-0.93%
$ 7.41B
$ 1.23
2
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
+0.01%
+0.01%
+0.02%
$ 4.49B
$ 643.79K
3
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,073.61
0.00%
-0.06%
-0.84%
$ 3.38B
$ 0.01
4
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.46B
$ 5.95M
5
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,025.57
-0.08%
0.00%
-0.81%
$ 864.80M
$ 27.84K
6
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08798
-0.42%
-2.13%
-4.45%
$ 814.41M
$ 2.31M
7
Lombard Staked BTC
Lombard Staked BTC
LBTC
$ 63,829
-0.08%
-0.00%
-1.19%
$ 654.34M
$ 636.21K
8
Euler Finance
Euler Finance
EUL
$ 1.1896
+0.22%
+8.29%
-2.74%
$ 28.78M
$ 77.28K
9
Restaked Swell ETH
Restaked Swell ETH
RSWETH
$ 2,024.06
0.00%
0.00%
-0.12%
$ 23.35M
$ 43.65
10
Swell Network
Swell Network
SWELL
$ 0.0006205
+0.20%
+3.83%
+3.11%
$ 3.20M
$ 81.74M
11
King Protocol
King Protocol
KING
$ 174.32
-0.07%
-0.01%
-0.92%
$ 1.15M
$ 31.37
12
Stargate Bridged USDT0
Stargate Bridged USDT0
USDT0
$ 0.998761
+0.06%
+0.00%
+0.10%
$ 1.09M
$ 85.32K

Perguntas frequentes

O que são tokens de Swellchain Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Swellchain Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 12 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $19.14B.
Qual é o token de Swellchain Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Swellchain Ecosystem acompanhados na MEXC, EUL apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 8.29% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Swellchain Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 12 tokens de Swellchain Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Swellchain Ecosystem incluem WBTC, USDE, WEETH. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Swellchain Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Swellchain Ecosystem é de aproximadamente $19.14B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Swellchain Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.