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Principais tokens de Optimism Superchain Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Optimism Superchain Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Worldcoin
Worldcoin
WLD
$ 0.3337
+0.27%
-1.15%
+12.56%
$ 1.14B
$ 980.67K
2
OP
OP
OP
$ 0.0863
+0.20%
-6.17%
-1.79%
$ 185.33M
$ 673.88K
3
CELO
CELO
CELO
$ 0.06117
0.00%
-2.14%
-0.52%
$ 36.70M
$ 913.75K
4
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0.3016
+0.40%
-1.89%
-4.14%
$ 21.10M
$ 192.67K
5
Lisk
Lisk
LSK
$ 0.079738
+0.92%
-0.05%
+5.20%
$ 18.65M
$ 22.14M
6
Orderly Network
Orderly Network
ORDER
$ 0.0282
+0.36%
-0.70%
-4.08%
$ 10.99M
$ 1.95M
7
Ancient8
Ancient8
A8
$ 0.004592
-0.17%
-0.09%
+2.08%
$ 2.55M
$ 10.04M
8
Superseed
Superseed
SUPR
$ 8.965E-5
0.00%
-0.20%
+1.07%
$ 896.47K
--
9
Ethernity Chain
Ethernity Chain
ERN
$ 0.02598595
+0.01%
+0.57%
+72.44%
$ 779.58K
$ 5.91K
10
Mode
Mode
MODE
$ 3.987E-5
0.00%
-3.00%
-7.02%
$ 308.35K
--
11
GameSwift
GameSwift
GSWIFT
$ 0.00035757
0.00%
-0.00%
-5.13%
$ 167.33K
$ 21.56
12
Swan Chain
Swan Chain
SWAN
$ 0.00025437
0.00%
-0.01%
+7.87%
$ 100.32K
$ 92.73

Perguntas frequentes

O que são tokens de Optimism Superchain Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Optimism Superchain Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 12 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $1.42B.
Qual é o token de Optimism Superchain Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Optimism Superchain Ecosystem acompanhados na MEXC, ERN apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.56% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Optimism Superchain Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 12 tokens de Optimism Superchain Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Optimism Superchain Ecosystem incluem WLD, OP, CELO. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Optimism Superchain Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Optimism Superchain Ecosystem é de aproximadamente $1.42B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Optimism Superchain Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.