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Principais tokens de Stock market-themed por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Stock market-themed. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
SPX6900
SPX6900
SPX
$ 0.3207
-0.38%
+0.35%
-3.70%
$ 295.87M
$ 345.87K
2
Stonks
Stonks
STNK
$ 5.31
0.00%
-0.01%
-5.35%
$ 3.09M
$ 1.49K
3
GME
GME
GME
$ 0.0003516
+0.66%
+0.46%
-12.54%
$ 2.42M
$ 164.77M
4
DOWGE
DOWGE
DJI6930
$ 0.001998
-0.35%
+0.86%
-3.21%
$ 1.99M
$ 19.83M
5
PMX500
PMX500
PMX
$ 0.00182007
0.00%
--
+33.62%
$ 1.82M
$ 1.10
6
MSTR2100
MSTR2100
MSTR
$ 0.02074173
-7.77%
-0.08%
-17.43%
$ 428.23K
$ 58.37K
7
Elon Trump Fart
Elon Trump Fart
ETF500
$ 0.0001745
-0.33%
+0.05%
+15.46%
$ 174.48K
$ 1.46K
8
ASSDAQ
ASSDAQ
ASSDAQ
$ 0.00015627
-0.32%
+0.36%
+43.78%
$ 156.28K
$ 8.02K
9
NSDQ420
NSDQ420
NSDQ
$ 0.00014455
-0.63%
-0.00%
-11.25%
$ 144.55K
$ 64.31
10
stockcoin
stockcoin
STOCKCOIN
$ 9.895E-5
-0.92%
+16.30%
-7.18%
$ 98.86K
--
11
The Retirement Token
The Retirement Token
42069K
$ 9.443E-5
+0.48%
+5.70%
+11.30%
$ 94.24K
--
12
US Degen Index 6900
US Degen Index 6900
DXY
$ 9.094E-5
0.00%
+0.20%
-15.69%
$ 90.94K
--
13
National Trust Fund System
National Trust Fund System
NTFS
$ 9.079E-5
+0.02%
-6.30%
+3.28%
$ 90.78K
--
14
Based SPX6900
Based SPX6900
SPX6900
$ 4.538E-5
+0.24%
+0.70%
-2.62%
$ 43.67K
--
15
Liquid Solana Derivative
Liquid Solana Derivative
LSD
$ 9.037E-5
+0.49%
+0.20%
+1.25%
$ 38.02K
--
16
Doge Jones Industrial Average
Doge Jones Industrial Average
DJI
$ 2.761E-5
+0.47%
-0.40%
+6.73%
$ 27.61K
--
17
CSI888
CSI888
CSI
$ 2.733E-5
0.00%
-0.20%
-2.15%
$ 24.27K
--
18
NDQ666
NDQ666
NDQ
$ 2.053E-5
+0.20%
-0.70%
+5.17%
$ 20.53K
--
19
VIX777
VIX777
VIX
$ 1.945E-5
+0.31%
+3.30%
-12.39%
$ 19.45K
--
20
MEMESTOCK
MEMESTOCK
MEMESTOCK
$ 1.607E-5
+0.31%
+13.50%
-55.00%
$ 16.07K
--
21
Internet Capital Memes
Internet Capital Memes
ICM
$ 1.166E-5
+0.52%
-4.90%
+1.48%
$ 11.55K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de Stock market-themed e por que são populares?
Tokens de Stock market-themed representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 21 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $306.67M.
Qual é o token de Stock market-themed com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Stock market-themed acompanhados na MEXC, STOCKCOIN apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 16.30% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Stock market-themed existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 21 tokens de Stock market-themed, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Stock market-themed incluem SPX, STNK, GME. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Stock market-themed?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Stock market-themed é de aproximadamente $306.67M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Stock market-themed, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.