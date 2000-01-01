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Principais tokens de Stellar Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Stellar Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00093
0.00%
+0.01%
+0.02%
$ 74.86B
$ 51.22M
2
Stellar
Stellar
XLM
$ 0.1614
0.00%
+0.31%
+1.19%
$ 5.47B
$ 1.28M
3
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999854
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 2.80B
$ 134.19M
4
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 1.15M
5
EURC
EURC
EURC
$ 1.15
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 466.31M
$ 29.24M
6
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 63,426
-0.02%
-0.00%
-1.13%
$ 412.62M
$ 6.00K
7
EUR CoinVertible
EUR CoinVertible
EURCV
$ 1.15
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 160.87M
$ 7.05M
8
Matrixdock Gold
Matrixdock Gold
XAUM
$ 4,384.09
-0.32%
0.00%
+2.64%
$ 71.60M
$ 497.60K
9
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 63,047
0.00%
--
-1.10%
$ 62.07M
$ 26.84
10
VELO
VELO
VELO
$ 0.003297
0.00%
+2.11%
+3.06%
$ 57.91M
$ 8.75M
11
Brazilian Digital
Brazilian Digital
BRZ
$ 0.19223
0.00%
-0.00%
-1.36%
$ 55.03M
$ 16.57K
12
SHX
SHX
SHX
$ 0.003004
-0.07%
-1.05%
-5.16%
$ 53.01M
$ 25.45M
13
Aquarius
Aquarius
AQUA
$ 0.00032899
+0.57%
+0.01%
+1.17%
$ 14.46M
$ 33.54K
14
GYEN
GYEN
GYEN
$ 0.00627645
0.00%
+0.00%
+5.06%
$ 6.35M
$ 1.26K
15
Australian Digital Dollar
Australian Digital Dollar
AUDD
$ 0.701885
-0.12%
-0.00%
+0.20%
$ 6.27M
$ 3.16K
16
Realio
Realio
RIO
$ 0.03483
-0.63%
+1.55%
-2.20%
$ 5.53M
$ 1.15M
17
VNX Swiss Franc
VNX Swiss Franc
VCHF
$ 1.23
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 5.00M
$ 51.55K
18
Afreum
Afreum
AFR
$ 0.00055478
-0.94%
-0.03%
-5.57%
$ 4.44M
$ 1.31K
19
SIX
SIX
SIX
$ 0.00405
-0.25%
-2.43%
-5.85%
$ 3.42M
$ 55.74M
20
VNX EURO
VNX EURO
VEUR
$ 1.043
0.00%
--
0.00%
$ 2.88M
$ 0.10
21
Blend
Blend
BLND
$ 0.04128414
-0.31%
+0.10%
+12.30%
$ 2.77M
$ 25.33K
22
StarSlax
StarSlax
SSLX
$ 0.00022964
0.00%
+0.01%
-9.60%
$ 2.30M
$ 158.79K
23
Glo Dollar
Glo Dollar
USDGLO
$ 0.997384
+0.05%
-0.00%
-0.10%
$ 1.12M
$ 38.74K
24
USDM1
USDM1
USDM1
$ 1.004
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.02M
$ 60.12
25
AllUnity EUR
AllUnity EUR
EURAU
$ 1.15
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 538.39K
$ 3.49K
26
Real MXN
Real MXN
MXNE
$ 0.03063871
0.00%
--
-37.11%
$ 43.78K
$ 4.22
27
WEEX Token
WEEX Token
WXT
$ 0.015523
-0.05%
-0.25%
+2.42%
--
$ 281.28M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Stellar Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Stellar Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 27 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $86.67B.
Qual é o token de Stellar Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Stellar Ecosystem acompanhados na MEXC, VELO apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 2.11% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Stellar Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 27 tokens de Stellar Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Stellar Ecosystem incluem USDC, XLM, PYUSD. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Stellar Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Stellar Ecosystem é de aproximadamente $86.67B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Stellar Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.