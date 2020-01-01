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Principais tokens de Stacks Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Stacks Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Stacks
Stacks
STX
$ 0.1234
-0.08%
-2.92%
-5.95%
$ 223.56M
$ 497.69K
2
Notcoin
Notcoin
NOT
$ 0.0003636
+0.41%
+2.38%
+5.96%
$ 36.39M
$ 188.87M
3
Zest Protocol
Zest Protocol
ZEST
$ 0.15235
+0.37%
+0.35%
-25.58%
$ 22.32M
$ 672.48K
4
Hermetica USDh
Hermetica USDh
USDH
$ 1.001
0.00%
0.00%
-0.40%
$ 2.13M
$ 1.30K
5
Velar
Velar
VELAR
$ 0.0034563
+2,298.71%
--
+2,080.91%
$ 1.22M
$ 772.09
6
$ 0.001648
-0.72%
-5.13%
-10.73%
$ 998.89K
$ 41.98M
7
LEO
LEO
LEO
$ 7.473E-5
+0.23%
-7.10%
-8.37%
$ 709.92K
--
8
Welshcorgicoin
Welshcorgicoin
WELSH
$ 2.7E-5
-1.75%
-8.10%
-1.35%
$ 269.99K
--
9
Flat Earth
Flat Earth
FLAT
$ 0.00035319
0.00%
--
0.00%
$ 266.57K
$ 2.72
10
Skullcoin
Skullcoin
SKULL
$ 7.29E-6
0.00%
0.00%
0.00%
$ 145.71K
--
11
Sharpe AI
Sharpe AI
SAI
$ 0.000868
-0.07%
+0.08%
-4.49%
$ 96.99K
$ 47.77M
12
NotaStrategy
NotaStrategy
NASTY
$ 9.78E-6
0.00%
-4.70%
-3.55%
$ 47.73K
--
13
SBTC
SBTC
SBTC
$ 64,109.03
-0.02%
-0.35%
-1.05%
--
$ 0.42

Perguntas frequentes

O que são tokens de Stacks Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Stacks Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 13 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $288.16M.
Qual é o token de Stacks Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Stacks Ecosystem acompanhados na MEXC, NOT apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 2.38% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Stacks Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 13 tokens de Stacks Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Stacks Ecosystem incluem STX, NOT, ZEST. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Stacks Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Stacks Ecosystem é de aproximadamente $288.16M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Stacks Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.