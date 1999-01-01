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Principais tokens de Sora Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Sora Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00093
0.00%
+0.01%
+0.02%
$ 74.86B
$ 51.22M
2
LEO Token
LEO Token
LEO
$ 9.4
+0.11%
+0.03%
-3.59%
$ 8.64B
$ 789.95K
3
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,904.31
+0.03%
-0.40%
-0.93%
$ 7.41B
$ 1.23
4
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.788
+0.36%
+0.16%
+7.43%
$ 5.74B
$ 68.95K
5
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.571
+0.37%
-5.59%
-10.32%
$ 2.22B
$ 192.62K
6
OKB
OKB
OKB
$ 103.433
-1.14%
+8.31%
+17.18%
$ 2.17B
$ 1.55K
7
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 88.51
+0.10%
-1.87%
-1.60%
$ 1.36B
$ 1.41K
8
Nexo
Nexo
NEXO
$ 0.7293
+0.15%
+0.83%
+0.64%
$ 470.14M
$ 96.87K
9
Curve
Curve
CRV
$ 0.2592
-0.31%
-5.96%
+20.41%
$ 394.65M
$ 5.16M
10
Compound
Compound
COMP
$ 16.24
-0.55%
0.00%
+0.49%
$ 162.90M
$ 3.38K
11
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.01349
+0.22%
-3.10%
-6.66%
$ 145.96M
$ 5.11M
12
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1,953.5
-0.20%
-1.49%
-5.89%
$ 69.82M
$ 29.73
13
FTX Token
FTX Token
FTT
$ 0.1999
+0.10%
+0.70%
-0.65%
$ 65.78M
$ 327.13K
14
Holo Token
Holo Token
HOT
$ 0.0003264
+0.09%
-2.08%
-2.99%
$ 57.22M
$ 180.61M
15
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1611
-0.25%
-1.78%
-4.30%
$ 45.92M
$ 348.04K
16
Bridged WETH
Bridged WETH
WETH
$ 1,878.7
-0.23%
-0.00%
-1.01%
$ 34.75M
$ 219.30K
17
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0.004973
-0.28%
-1.92%
+0.24%
$ 27.90M
$ 30.72M
18
Wrapped CRO
Wrapped CRO
WCRO
$ 0.04650344
+0.49%
-0.00%
-12.46%
$ 26.51M
$ 326.49K
19
iExec RLC
iExec RLC
RLC
$ 0.269
+0.72%
-1.73%
-4.57%
$ 23.24M
$ 204.02K
20
Ocean Protocol
Ocean Protocol
OCEAN
$ 0.092458
-0.02%
-0.00%
-3.84%
$ 22.28M
$ 19.12K
21
Phala
Phala
PHA
$ 0.02237
+0.32%
-1.25%
+1.01%
$ 18.56M
$ 3.34M
22
DIA
DIA
DIA
$ 0.122491
-1.18%
-0.00%
+1.19%
$ 14.63M
$ 2.23M
23
SingularityNET
SingularityNET
AGIX
$ 0.058181
-0.07%
-0.00%
-7.54%
$ 13.86M
$ 3.45K
24
HUSD
HUSD
HUSD
$ 0.03723438
0.00%
--
0.00%
$ 6.99M
$ 1.51
25
renBTC
renBTC
RENBTC
$ 16,521.56
-0.08%
-0.01%
-3.08%
$ 5.03M
$ 4.56K
26
Ren
Ren
REN
$ 0.00344501
+5.08%
-0.00%
+6.38%
$ 3.45M
$ 196.79K
27
Cream
Cream
CREAM
$ 0.419835
0.00%
-0.01%
-2.81%
$ 1.23M
$ 218.13
28
xFUND
xFUND
XFUND
$ 69.95
+0.10%
-0.02%
-0.36%
$ 697.48K
$ 14.07
29
Sora Validator
Sora Validator
VAL
$ 0.00782578
-0.04%
+0.10%
-6.43%
$ 437.16K
$ 505.02
30
Stafi
Stafi
FIS
$ 0.00138559
+1.61%
-0.22%
-42.88%
$ 215.61K
$ 42.86K
31
STAKE
STAKE
STAKE
$ 0.03321686
0.00%
--
-0.54%
$ 72.60K
$ 1.60
32
Kaon
Kaon
KAON
$ 6.05E-6
+0.17%
-7.60%
+42.02%
$ 63.62K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de Sora Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Sora Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 32 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $104.02B.
Qual é o token de Sora Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Sora Ecosystem acompanhados na MEXC, OKB apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 8.31% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Sora Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 32 tokens de Sora Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Sora Ecosystem incluem USDC, LEO, WBTC. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Sora Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Sora Ecosystem é de aproximadamente $104.02B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Sora Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.