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Principais tokens de Soneium Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Soneium Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,924.09
+0.03%
-0.40%
-0.93%
$ 7.41B
$ 1.23
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.8
+0.36%
+0.16%
+7.43%
$ 5.74B
$ 68.95K
3
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 63,426
-0.02%
-0.00%
-1.13%
$ 412.62M
$ 6.00K
4
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 63,047
0.00%
--
-1.10%
$ 62.07M
$ 26.84
5
SuperVerse
SuperVerse
SUPER
$ 0.084798
-0.12%
-0.03%
-0.51%
$ 54.28M
$ 3.15M
6
$ 0.004616
+0.02%
-2.17%
-5.75%
$ 40.10M
$ 11.94M
7
Startale USD
Startale USD
USDSC
$ 1.002
+0.10%
+0.00%
+0.20%
$ 4.79M
$ 70.23K
8
Kyo
Kyo
KYO
$ 0.01597574
0.00%
+0.00%
+1.45%
$ 2.61M
$ 1.49M
9
SuperReturn sSuperUSD
SuperReturn sSuperUSD
SSUPERUSD
$ 1.084
0.00%
+0.00%
+0.09%
$ 1.43M
$ 1.59K
10
Stargate Bridged USDT0
Stargate Bridged USDT0
USDT0
$ 0.998761
+0.06%
+0.00%
+0.10%
$ 1.09M
$ 85.32K
11
Resolv USR
Resolv USR
USR
$ 0.125283
0.00%
-0.00%
-11.45%
$ 1.02M
$ 68.14
12
OpenUSDT
OpenUSDT
OUSDT
$ 0.999215
-0.03%
0.00%
+0.09%
$ 816.10K
$ 682.99K
13
Neemo Staked Astar
Neemo Staked Astar
NSASTR
$ 0.00399201
0.00%
--
0.00%
$ 815.75K
$ 1.10
14
Resolv wstUSR
Resolv wstUSR
WSTUSR
$ 0.290641
0.00%
--
0.00%
$ 535.24K
$ 46.45
15
SONE
SONE
SONE
$ 1.001
0.00%
+0.00%
+0.11%
$ 480.89K
$ 6.12
16
Solv Protocol SolvBTC Jupiter
Solv Protocol SolvBTC Jupiter
SOLVBTC.JUP
$ 62,289
0.00%
--
0.00%
$ 445.75K
$ 291.51
17
Yay StakeStone Ether
Yay StakeStone Ether
YAYSTONE
$ 1,996.33
+0.05%
--
-0.94%
$ 323.71K
$ 320.93
18
Arcas
Arcas
ARCAS
$ 0.00365259
0.00%
--
+1.49%
$ 253.61K
$ 547.89
19
Resolv Liquidity Provider Token
Resolv Liquidity Provider Token
RLP
$ 0.148676
0.00%
0.00%
-9.19%
$ 240.20K
$ 24.35
20
Wrapped stASTR
Wrapped stASTR
WSTASTR
$ 0.00517321
+0.05%
-0.02%
-3.91%
$ 222.06K
$ 259.75
21
Bonsai Coin
Bonsai Coin
BONSAICOIN
$ 4.415E-9
-0.11%
-0.60%
-5.96%
$ 75.16K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de Soneium Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Soneium Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 21 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $13.74B.
Qual é o token de Soneium Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Soneium Ecosystem acompanhados na MEXC, LINK apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.16% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Soneium Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 21 tokens de Soneium Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Soneium Ecosystem incluem WBTC, LINK, SOLVBTC. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Soneium Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Soneium Ecosystem é de aproximadamente $13.74B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Soneium Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.