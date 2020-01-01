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Principais tokens de Shooting Games por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Shooting Games. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Starpower
Starpower
STAR
$ 0.089
-0.11%
-9.43%
+0.23%
$ 16.45M
$ 384.74K
2
GUNZ
GUNZ
GUN
$ 0.003084
+0.87%
-6.71%
+5.06%
$ 7.35M
$ 19.37M
3
FAR Labs
FAR Labs
FAR
$ 0.000868
0.00%
+0.93%
-15.23%
$ 4.19M
$ 7.47M
4
3ULL
3ULL
3ULL
$ 0.00006404
+0.53%
+2.82%
+4.00%
$ 925.70K
$ 179.89M
5
Shrapnel
Shrapnel
SHRAP
$ 0.00029746
-0.21%
+0.02%
+10.00%
$ 863.76K
$ 570.15
6
KOMPETE
KOMPETE
KOMPETE
$ 0.0008699
-0.08%
0.00%
-4.77%
$ 739.93K
$ 51.63
7
Warped
Warped
WARPED
$ 6.229E-5
+0.21%
-1.00%
-1.66%
$ 575.44K
--
8
Artyfact
Artyfact
ARTY
$ 0.01816
-0.33%
+0.61%
+12.26%
$ 351.42K
$ 3.21M
9
Nyan Heroes
Nyan Heroes
NYAN
$ 0.00046859
0.00%
+0.04%
-14.44%
$ 190.08K
$ 190.13
10
Decimated
Decimated
DIO
$ 0.00034115
+0.03%
-0.03%
-9.59%
$ 185.33K
$ 393.68
11
Alaska Gold Rush
Alaska Gold Rush
CARAT
$ 0.00017257
0.00%
--
+2.14%
$ 153.06K
$ 8.62
12
Netvrk
Netvrk
NETVR
$ 0.00146764
-0.06%
+0.07%
+12.84%
$ 146.76K
$ 399.27
13
web3war
web3war
FPS
$ 0.00073885
-0.14%
+0.01%
+2.04%
$ 110.83K
$ 520.33
14
Arrland RUM
Arrland RUM
RUM
$ 8.36E-5
0.00%
-1.50%
-1.61%
$ 90.63K
--
15
Fabwelt
Fabwelt
WELT
$ 0.0002013
0.00%
--
+0.01%
$ 74.07K
$ 3.49
16
Sinverse
Sinverse
SIN
$ 7.003E-5
-0.82%
-19.40%
-36.68%
$ 65.19K
--
17
Polkacity
Polkacity
POLC
$ 0.00018088
0.00%
--
0.00%
$ 34.37K
$ 52.52K
18
MetaDOS
MetaDOS
SECOND
$ 3.27E-6
+0.31%
+1.60%
+1.55%
$ 32.28K
--
19
rekill
rekill
REKILL
$ 3.004E-5
+0.47%
+7.90%
+33.16%
$ 30.03K
--
20
Shockwaves
Shockwaves
NEUROS
$ 0.00049581
0.00%
--
0.00%
$ 26.01K
$ 1.92
21
Solordi
Solordi
SOLO
$ 2.547E-5
0.00%
+3.40%
+3.49%
$ 25.45K
--
22
PanoVerse
PanoVerse
PANO
$ 0.00086072
0.00%
--
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$ 24.10K
$ 4.57
23
BloodLoop
BloodLoop
$BLS
$ 8.632E-5
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0.00%
+0.74%
$ 18.65K
--
24
Engines of Fury
Engines of Fury
FURY
$ 0.00017381
0.00%
--
+0.58%
$ 15.26K
$ 1.99
25
Matr1x
Matr1x
MAX
$ 7.165E-5
0.00%
-0.50%
0.00%
$ 12.34K
--
26
Metal Blockchain
Metal Blockchain
METAL
$ 0.10086
0.00%
-1.76%
+1.48%
--
$ 5.83K

Perguntas frequentes

O que são tokens de Shooting Games e por que são populares?
Tokens de Shooting Games representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 26 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $32.69M.
Qual é o token de Shooting Games com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Shooting Games acompanhados na MEXC, REKILL apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 7.90% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Shooting Games existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 26 tokens de Shooting Games, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Shooting Games incluem STAR, GUN, FAR. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Shooting Games?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Shooting Games é de aproximadamente $32.69M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Shooting Games, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.