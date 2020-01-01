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Principais tokens de Secret Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Secret Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Injective
Injective
INJ
$ 4.627
-0.21%
+1.17%
+4.36%
$ 466.66M
$ 200.92K
2
TIA
TIA
TIA
$ 0.3067
+0.03%
-0.52%
-7.35%
$ 282.88M
$ 1.12M
3
$ 0.03562
0.00%
-1.71%
-3.49%
$ 42.28M
$ 14.12K
4
Osmosis
Osmosis
OSMO
$ 0.02985
-0.23%
-1.03%
+4.81%
$ 23.22M
$ 1.89M
5
Agoric
Agoric
BLD
$ 0.00677658
+0.78%
+0.02%
+0.18%
$ 4.69M
$ 2.05K
6
Stride Staked Atom
Stride Staked Atom
STATOM
$ 2.71
0.00%
-0.02%
+3.44%
$ 3.63M
$ 2.07K
7
JUNO
JUNO
JUNO
$ 0.02001247
-0.10%
-0.02%
-5.39%
$ 1.59M
$ 760.98
8
Inter Stable Token
Inter Stable Token
IST
$ 0.988878
-0.25%
+0.01%
-0.92%
$ 1.39M
$ 40.39
9
Shade Protocol
Shade Protocol
SHD
$ 0.068477
0.00%
+0.07%
-11.28%
$ 369.32K
$ 9.19K
10
Stride Staked Injective
Stride Staked Injective
STINJ
$ 7.01
-0.28%
+0.01%
+4.32%
$ 106.33K
$ 11.27K
11
Axelar Wrapped Ether
Axelar Wrapped Ether
AXLETH
$ 1,886.19
-0.13%
+0.00%
-0.08%
$ 93.61K
$ 5.48K
12
WDOT
WDOT
WDOT
$ 0.783003
-0.03%
-0.01%
-5.23%
$ 79.31K
$ 6.22
13
Jackal Protocol
Jackal Protocol
JKL
$ 0.00040723
-0.24%
+0.03%
-14.57%
$ 53.63K
$ 232.23
14
Composite
Composite
CMST
$ 0.05105
0.00%
--
0.00%
$ 15.46K
$ 478.23

Perguntas frequentes

O que são tokens de Secret Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Secret Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 14 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $827.07M.
Qual é o token de Secret Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Secret Ecosystem acompanhados na MEXC, INJ apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 1.17% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Secret Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 14 tokens de Secret Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Secret Ecosystem incluem INJ, TIA, WAXL. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Secret Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Secret Ecosystem é de aproximadamente $827.07M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Secret Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.