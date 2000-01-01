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Principais tokens de RWA Protocol por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor RWA Protocol. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.813
+0.36%
+0.16%
+7.43%
$ 5.74B
$ 68.95K
2
Ondo
Ondo
ONDO
$ 0.3352
+0.03%
+0.14%
-3.14%
$ 1.63B
$ 794.19K
3
TIA
TIA
TIA
$ 0.307
+0.03%
-0.52%
-7.35%
$ 282.88M
$ 1.12M
4
Maple Finance
Maple Finance
SYRUP
$ 0.15142
+1.00%
-0.37%
-1.84%
$ 178.57M
$ 402.24K
5
Zebec Network
Zebec Network
ZBCN
$ 0.0015792
-0.29%
-3.98%
-11.22%
$ 156.88M
$ 111.61M
6
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.0741
+0.10%
-0.55%
-2.36%
$ 101.13M
$ 2.87M
7
Centrifuge
Centrifuge
CFG
$ 0.1536
+0.20%
-3.79%
-4.51%
$ 87.96M
$ 389.91K
8
RE
RE
RE
$ 0.43858
-1.00%
-2.65%
+7.87%
$ 68.44M
$ 512.99K
9
Plume Network
Plume Network
PLUME
$ 0.011553
-0.10%
-7.78%
-4.04%
$ 65.97M
$ 13.69M
10
Reental
Reental
RNT
$ 0.280459
+0.01%
+0.02%
+2.47%
$ 38.75M
$ 4.67K
11
POLYX
POLYX
POLYX
$ 0.0295
+0.34%
-4.53%
-7.81%
$ 31.16M
$ 20.11K
12
Ryze
Ryze
RYZE
$ 0.069244
-0.03%
-0.00%
-0.85%
$ 18.27M
$ 1.87K
13
CHR
CHR
CHR
$ 0.01334
+0.30%
-2.20%
-0.07%
$ 13.02M
$ 3.81M
14
Epic Chain
Epic Chain
EPIC
$ 0.351
+1.51%
-1.44%
-58.19%
$ 11.96M
$ 3.44M
15
Chintai Network
Chintai Network
CHEX
$ 0.00813
+0.37%
-10.04%
-22.89%
$ 10.18M
$ 8.16M
16
IX Swap
IX Swap
IXS
$ 0.0569
-0.35%
-5.83%
-5.68%
$ 10.17M
$ 2.23M
17
Opinion
Opinion
OPN
$ 0.04865
+0.93%
-2.55%
-8.70%
$ 8.81M
$ 1.28M
18
ORIGYN
ORIGYN
OGY
$ 0.0010968
+0.05%
+1.67%
+23.27%
$ 8.55M
$ 15.29M
19
Soil
Soil
SOIL
$ 0.09904
-0.02%
+0.77%
-3.52%
$ 6.89M
$ 410.28K
20
Realio
Realio
RIO
$ 0.03483
-0.63%
+1.55%
-2.20%
$ 5.53M
$ 1.15M
21
READY
READY
READY
$ 0.005151
0.00%
+6.56%
-27.08%
$ 5.15M
$ 2.78M
22
tokenforge
tokenforge
TKFG
$ 0.01885887
+1.56%
+0.04%
+4.14%
$ 5.06M
$ 12.46K
23
NetX
NetX
NETX
$ 0.2125
+0.05%
-3.37%
-0.70%
$ 4.91M
$ 284.84K
24
Brickken
Brickken
BKN
$ 0.06009
-0.13%
+0.17%
-3.50%
$ 4.90M
$ 1.64M
25
Lingo
Lingo
LINGO
$ 0.008415
+0.46%
+2.30%
-5.60%
$ 4.12M
$ 6.60M
26
$ 0.00163
0.00%
-6.29%
-17.17%
$ 4.07M
$ 9.14M
27
$ 0.01747
0.00%
+0.81%
-3.68%
$ 3.17M
$ 94.20K
28
UranoToken
UranoToken
URANO
$ 0.057532
0.00%
--
-0.90%
$ 3.05M
$ 43.29
29
Apraemio
Apraemio
APRA
$ 0.02118142
0.00%
-0.00%
+54.77%
$ 2.94M
$ 5.59K
30
RealToken Ecosystem Governance
RealToken Ecosystem Governance
REG
$ 0.00573755
0.00%
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-56.14%
$ 2.88M
$ 12.78
31
Goldfinch
Goldfinch
GFI
$ 0.0306
+0.56%
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-4.35%
$ 2.67M
$ 1.76M
32
Gold DAO
Gold DAO
GOLDAO
$ 0.00392484
-0.14%
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+11.58%
$ 2.66M
$ 575.20
33
Rayls
Rayls
RLS
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$ 37.75M
34
Parcl
Parcl
PRCL
$ 0.00509
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+5.38%
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$ 2.26M
$ 574.85K
35
Allo
Allo
RWA
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+4.54%
$ 2.16M
$ 44.73M
36
TokenFi
TokenFi
TOKEN
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-6.27%
$ 1.75M
$ 34.40M
37
PinLink
PinLink
PIN
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$ 1.68M
$ 3.73M
38
Propbase
Propbase
PROPS
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-1.41%
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$ 1.68M
$ 59.32M
39
TRWA
TRWA
TRWA
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$ 223.42M
40
TrueFi
TrueFi
TRU
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41
Arowana
Arowana
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42
Charred Treasures
Charred Treasures
CHARRED
$ 0.861522
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--
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43
OpenVPP
OpenVPP
OVPP
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+2.69%
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$ 152.78M
44
Palm Economy
Palm Economy
PALM
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45
Swarm Markets
Swarm Markets
SMT
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+1.02%
+1.02%
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$ 910.77K
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46
Pareto Staked USP
Pareto Staked USP
SUSP
$ 1.12
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0.00%
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--
47
Collaterize
Collaterize
COLLAT
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-1.52%
$ 703.90K
$ 115.66K
48
Elixir
Elixir
ELX
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-10.98%
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$ 926.43
49
Credefi
Credefi
CREDI
$ 0.00051873
-0.48%
+0.01%
-1.92%
$ 458.80K
$ 17.20K
50
Crystal Stones
Crystal Stones
CRYSTAL STONES
$ 0.00383635
+0.27%
-0.04%
+73.66%
$ 399.20K
$ 48.92K

Perguntas frequentes

O que são tokens de RWA Protocol e por que são populares?
Tokens de RWA Protocol representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 74 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $8.55B.
Qual é o token de RWA Protocol com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de RWA Protocol acompanhados na MEXC, READY apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 6.56% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de RWA Protocol existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 74 tokens de RWA Protocol, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de RWA Protocol incluem LINK, ONDO, TIA. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria RWA Protocol?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de RWA Protocol é de aproximadamente $8.55B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor RWA Protocol, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.