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Principais tokens de Rootstock Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Rootstock Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.813
+0.36%
+0.16%
+7.43%
$ 5.74B
$ 68.95K
2
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.999024
+0.03%
0.00%
-0.01%
$ 4.06B
$ 69.76M
3
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 63,426
-0.02%
-0.00%
-1.13%
$ 412.62M
$ 6.00K
4
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 63,122
+0.01%
-0.00%
-1.12%
$ 188.36M
$ 3.22K
5
RIF
RIF
RIF
$ 0.06859
-0.17%
-1.31%
-3.31%
$ 68.74M
$ 1.16M
6
Midas mTBILL
Midas mTBILL
MTBILL
$ 1.069
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 66.21M
--
7
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 63,047
0.00%
--
-1.10%
$ 62.07M
$ 26.84
8
Brazilian Digital
Brazilian Digital
BRZ
$ 0.19223
0.00%
-0.00%
-1.36%
$ 55.03M
$ 16.57K
9
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
0.00%
$ 50.03M
$ 127.66
10
XUSD
XUSD
XUSD
$ 1.0009
0.00%
0.00%
0.00%
$ 44.61M
$ 56.65K
11
Midas Hyperithm BTC
Midas Hyperithm BTC
MHYPERBTC
$ 65,117
+0.01%
-0.00%
-1.10%
$ 36.21M
--
12
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 1.004
-0.10%
+0.00%
+0.10%
$ 33.07M
$ 4.66M
13
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,883.35
+0.03%
0.00%
-0.54%
$ 13.94M
$ 486.47K
14
Bitcoin on Rootstock
Bitcoin on Rootstock
RBTC
$ 63,323
+0.62%
0.00%
-1.39%
$ 13.35M
$ 108.95K
15
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 0.998192
+0.04%
-0.00%
+0.10%
$ 2.47M
$ 110.43K
16
RIF US Dollar
RIF US Dollar
USDRIF
$ 0.995861
-0.02%
-0.00%
-0.02%
$ 2.25M
$ 890.60
17
Sovryn Dollar
Sovryn Dollar
DLLR
$ 0.978743
+0.56%
--
-1.37%
$ 1.77M
$ 1.34K
18
Symbiosis SyBTC
Symbiosis SyBTC
SYBTC
$ 63,538
+0.05%
-0.00%
-0.92%
$ 1.03M
$ 1.56M
19
Sovryn
Sovryn
SOV
$ 0.0137783
0.00%
--
-19.67%
$ 827.67K
$ 299.09
20
Babelfish
Babelfish
$FISH
$ 0.00016496
0.00%
--
0.00%
$ 69.28K
$ 4.71

Perguntas frequentes

O que são tokens de Rootstock Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Rootstock Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 20 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $10.86B.
Qual é o token de Rootstock Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Rootstock Ecosystem acompanhados na MEXC, LINK apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.16% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Rootstock Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 20 tokens de Rootstock Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Rootstock Ecosystem incluem LINK, USDT0, SOLVBTC. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Rootstock Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Rootstock Ecosystem é de aproximadamente $10.86B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Rootstock Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.