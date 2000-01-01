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Principais tokens de Ronin Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Ronin Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00093
0.00%
+0.01%
+0.02%
$ 74.86B
$ 51.22M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.813
+0.36%
+0.16%
+7.43%
$ 5.74B
$ 68.95K
3
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2,202.82
-0.04%
-0.00%
-0.58%
$ 705.64M
$ 436.83K
4
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.8632
+0.02%
-5.70%
-3.61%
$ 149.37M
$ 70.91K
5
Power Protocol
Power Protocol
POWER
$ 0.09573
-0.17%
+0.66%
+12.99%
$ 19.98M
$ 3.67M
6
Smooth Love Potion
Smooth Love Potion
SLP
$ 0.000517
+0.21%
-2.28%
-6.55%
$ 18.73M
$ 105.65M
7
Banana Gun
Banana Gun
BANANA
$ 3.758
+0.56%
+0.72%
+5.65%
$ 15.06M
$ 15.74K
8
Pixels
Pixels
PIXEL
$ 0.004367
+0.21%
+0.48%
-5.46%
$ 14.81M
$ 13.59M
9
Yield Guild Games
Yield Guild Games
YGG
$ 0.01899
+0.21%
-1.91%
-1.04%
$ 14.51M
$ 2.92M
10
Zentry
Zentry
ZENT
$ 0.001786
+0.45%
-0.95%
-0.84%
$ 14.27M
$ 30.11M
11
Lumi Finance LUAUSD
Lumi Finance LUAUSD
LUAUSD
$ 0.437277
0.00%
--
-14.19%
$ 3.47M
$ 98.57
12
Wrapped Ronin
Wrapped Ronin
WRON
$ 0.04909943
+0.02%
-0.03%
-5.82%
$ 3.28M
$ 141.54K
13
RONKE
RONKE
RONKE
$ 0.0004671
+0.52%
+0.02%
-15.71%
$ 466.93K
$ 352.89
14
Fishing Frenzy
Fishing Frenzy
FISH
$ 0.00123127
0.00%
--
0.00%
$ 337.97K
$ 45.75
15
Apeiron
Apeiron
APRS
$ 0.0002052
0.00%
--
-0.72%
$ 205.20K
$ 27.82
16
Cute Asian Girl
Cute Asian Girl
CAG
$ 0.00014672
-0.01%
-0.06%
-19.11%
$ 146.70K
$ 228.44
17
Jaihoz by Virtuals
Jaihoz by Virtuals
JAIHOZ
$ 9.864E-5
-0.61%
+9.60%
+6.44%
$ 98.64K
--
18
KANSTAR
KANSTAR
$KANSTAR
$ 4.594E-5
-0.20%
-8.20%
-17.86%
$ 45.94K
--
19
Liquid RON
Liquid RON
LRON
$ 0.056333
0.00%
--
0.00%
$ 40.41K
$ 3.97
20
KDR
KDR
KDR
$ 0.00159662
-0.05%
--
-11.76%
$ 24.11K
$ 15.46
21
Wild Forest Token
Wild Forest Token
WF
$ 0.00055143
0.00%
-0.14%
-32.44%
$ 22.48K
$ 289.86
22
Matt
Matt
MATT
$ 2.5E-6
+0.81%
+8.20%
-26.90%
$ 17.28K
--
23
Kogin by Virtuals
Kogin by Virtuals
KOGIN
$ 1.794E-5
-0.61%
+5.80%
+2.51%
$ 16.18K
--
24
Moongate
Moongate
MGT
$ 0.0004631
+0.10%
-3.10%
+4.80%
--
$ 23.87M
25
RICE AI
RICE AI
RICE
$ 0.003642
-0.38%
-2.70%
-6.05%
--
$ 15.37M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Ronin Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Ronin Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 25 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $81.57B.
Qual é o token de Ronin Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Ronin Ecosystem acompanhados na MEXC, JAIHOZ apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 9.60% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Ronin Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 25 tokens de Ronin Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Ronin Ecosystem incluem USDC, LINK, RETH. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Ronin Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Ronin Ecosystem é de aproximadamente $81.57B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Ronin Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.