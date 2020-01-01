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Principais tokens de Rollups-as-a-Service (RaaS) por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Rollups-as-a-Service (RaaS). As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Espresso
Espresso
ESP
$ 0.07463
-0.32%
+3.19%
+11.80%
$ 38.91M
$ 2.33M
2
$ 0.005887
+0.50%
-0.52%
+1.40%
$ 37.62M
$ 10.14M
3
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003404
-0.09%
-1.79%
-3.19%
$ 34.04M
$ 16.06M
4
ERA
ERA
ERA
$ 0.0652
+0.55%
+0.42%
-6.50%
$ 9.70M
$ 866.97K
5
Dymension
Dymension
DYM
$ 0.0144
+0.42%
-3.10%
+3.82%
$ 7.83M
$ 3.80M
6
Gelato
Gelato
GEL
$ 0.00085237
0.00%
--
+0.85%
$ 240.67K
$ 6.80

Perguntas frequentes

O que são tokens de Rollups-as-a-Service (RaaS) e por que são populares?
Tokens de Rollups-as-a-Service (RaaS) representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 6 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $128.34M.
Qual é o token de Rollups-as-a-Service (RaaS) com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Rollups-as-a-Service (RaaS) acompanhados na MEXC, ESP apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 3.19% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Rollups-as-a-Service (RaaS) existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 6 tokens de Rollups-as-a-Service (RaaS), incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Rollups-as-a-Service (RaaS) incluem ESP, ALTLAYER, ANKR. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Rollups-as-a-Service (RaaS)?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Rollups-as-a-Service (RaaS) é de aproximadamente $128.34M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Rollups-as-a-Service (RaaS), juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.