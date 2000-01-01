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Principais tokens de Rollup por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Rollup. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Arbitrum
Arbitrum
ARB
$ 0.07634
-0.11%
-4.62%
-2.19%
$ 475.25M
$ 2.88M
2
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.1098
-0.27%
-2.32%
-1.08%
$ 219.40M
$ 627.08K
3
OP
OP
OP
$ 0.08628
+0.20%
-6.17%
-1.79%
$ 185.33M
$ 673.88K
4
STRK
STRK
STRK
$ 0.02316
+0.48%
+0.48%
-9.08%
$ 147.06M
$ 7.02M
5
Nervos Network
Nervos Network
CKB
$ 0.0008276
+0.49%
-2.22%
-1.87%
$ 40.51M
$ 68.05M
6
$ 0.005887
+0.50%
-0.52%
+1.40%
$ 37.62M
$ 10.14M
7
Hermez Network
Hermez Network
HEZ
$ 3.12
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 34.49M
$ 13.08K
8
BSquared Network
BSquared Network
B2
$ 0.46899
-0.19%
-3.14%
-0.96%
$ 31.62M
$ 121.92K
9
Cartesi
Cartesi
CTSI
$ 0.02484175
-0.44%
-0.00%
-14.43%
$ 23.17M
$ 5.96M
10
Phala
Phala
PHA
$ 0.02224
+0.32%
-1.25%
+1.01%
$ 18.56M
$ 3.34M
11
Metis
Metis
METIS
$ 2.434
+0.04%
-2.41%
-1.22%
$ 18.19M
$ 24.83K
12
Taiko
Taiko
TAIKO
$ 0.07
-0.28%
-0.14%
-1.82%
$ 13.64M
$ 781.96K
13
Loopring
Loopring
LRC
$ 0.009223
+0.01%
-1.58%
-10.82%
$ 12.62M
$ 5.82M
14
Boba
Boba
BOBA
$ 0.01866
-0.48%
-2.72%
-1.84%
$ 9.20M
$ 3.16M
15
Puffer
Puffer
PUFFER
$ 0.0125
0.00%
-2.36%
0.00%
$ 6.00M
$ 4.75M
16
Giant Mammoth
Giant Mammoth
GMMT
$ 0.00169
+0.18%
-1.69%
-6.50%
$ 3.53M
$ 9.28M
17
Aleph Zero
Aleph Zero
AZERO
$ 0.008587
+0.01%
-8.02%
-10.75%
$ 2.29M
$ 6.20M
18
Syscoin
Syscoin
SYS
$ 0.001888
-0.31%
-6.46%
+12.83%
$ 1.72M
$ 27.42M
19
Superseed
Superseed
SUPR
$ 8.965E-5
0.00%
-0.20%
+1.07%
$ 896.47K
--
20
GOAT Network
GOAT Network
GOATED
$ 0.008105
+0.35%
+0.02%
-3.54%
$ 848.24K
$ 6.83M
21
Myria
Myria
MYRIA
$ 9.56E-6
+0.31%
-4.10%
+6.10%
$ 463.15K
--
22
LightLink
LightLink
LL
$ 0.00119666
+0.09%
0.00%
+0.50%
$ 97.73K
$ 30.79K
23
LayerAI
LayerAI
LAI
$ 3.866E-5
0.00%
-22.10%
0.00%
$ 88.71K
--
24
ZKFair
ZKFair
ZKF
$ 4.9E-6
0.00%
-3.90%
0.00%
$ 48.97K
--
25
SatoshiVM
SatoshiVM
SAVM
$ 0.0040042
-0.04%
-0.02%
-0.50%
$ 29.46K
$ 7.36
26
OpenLedger
OpenLedger
OPEN
$ 0.19709
-0.05%
-6.78%
-6.64%
--
$ 336.35K

Perguntas frequentes

O que são tokens de Rollup e por que são populares?
Tokens de Rollup representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 26 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $1.28B.
Qual é o token de Rollup com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Rollup acompanhados na MEXC, STRK apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.48% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Rollup existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 26 tokens de Rollup, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Rollup incluem ARB, IMX, OP. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Rollup?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Rollup é de aproximadamente $1.28B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Rollup, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.