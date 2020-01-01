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Principais tokens de Remora Markets Tokenized rStocks por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Remora Markets Tokenized rStocks. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Copper rStock
Copper rStock
CPERR
$ 36.22
0.00%
--
0.00%
$ 494.09K
$ 119.38
2
SP500 rStock
SP500 rStock
SPYR
$ 696.64
0.00%
--
0.00%
$ 263.33K
$ 0.62
3
Silver rStock
Silver rStock
SLVR
$ 68.96
0.00%
--
0.00%
$ 221.91K
$ 844.62
4
NVIDIA rStock
NVIDIA rStock
NVDAR
$ 182.55
0.00%
--
+0.52%
$ 217.42K
$ 4.01
5
Gold rStock
Gold rStock
GLDR
$ 549.52
0.00%
--
+0.01%
$ 76.15K
$ 9.96
6
Tesla rStock
Tesla rStock
TSLAR
$ 53.52
0.00%
--
0.00%
$ 66.31K
$ 2.80

Perguntas frequentes

O que são tokens de Remora Markets Tokenized rStocks e por que são populares?
Tokens de Remora Markets Tokenized rStocks representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 6 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $1.34M.
Qual é o token de Remora Markets Tokenized rStocks com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Remora Markets Tokenized rStocks acompanhados na MEXC, CPERR apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.00% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Remora Markets Tokenized rStocks existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 6 tokens de Remora Markets Tokenized rStocks, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Remora Markets Tokenized rStocks incluem CPERR, SPYR, SLVR. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Remora Markets Tokenized rStocks?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Remora Markets Tokenized rStocks é de aproximadamente $1.34M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Remora Markets Tokenized rStocks, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.