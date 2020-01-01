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Principais tokens de Tokenized Real Estate por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Tokenized Real Estate. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07394
+0.10%
-0.55%
-2.36%
$ 101.13M
$ 2.87M
2
Reental
Reental
RNT
$ 0.280459
+0.01%
+0.02%
+2.47%
$ 38.75M
$ 4.67K
3
Propy
Propy
PRO
$ 0.3426
+0.03%
-1.53%
-3.29%
$ 34.09M
$ 164.92K
4
ELYSIA
ELYSIA
EL
$ 0.001069
+0.09%
-0.19%
-1.11%
$ 5.23M
$ 169.80M
5
RealToken Ecosystem Governance
RealToken Ecosystem Governance
REG
$ 0.00573755
0.00%
-0.00%
-56.14%
$ 2.88M
$ 12.78
6
Parcl
Parcl
PRCL
$ 0.00509
+6.82%
+5.38%
-8.82%
$ 2.26M
$ 574.85K
7
Allo
Allo
RWA
$ 0.001202
-0.08%
+0.67%
+4.54%
$ 2.16M
$ 44.73M
8
Propbase
Propbase
PROPS
$ 0.003425
-0.12%
-1.41%
+1.69%
$ 1.68M
$ 59.32M
9
Blocksquare Token
Blocksquare Token
BST
$ 0.01272
+0.16%
-0.16%
-5.78%
$ 781.95K
$ 2.16M
10
Home3
Home3
HTS
$ 0.00383488
-0.04%
-0.00%
-10.42%
$ 370.06K
$ 21.92
11
EstateX
EstateX
ESX
$ 0.000363
+1.68%
-0.55%
-5.22%
$ 344.44K
$ 4.89M
12
Sabai Protocol
Sabai Protocol
SABAI
$ 0.00051123
0.00%
--
-14.57%
$ 285.18K
$ 2.93
13
LEOX
LEOX
LEOX
$ 0.00426951
0.00%
+0.00%
+0.73%
$ 216.35K
$ 12.87
14
Hifi Finance
Hifi Finance
HIFI
$ 0.00139636
0.00%
+0.03%
-19.67%
$ 193.01K
$ 47.47
15
LandX Governance Token
LandX Governance Token
LNDX
$ 0.01393772
-0.07%
+0.01%
-0.77%
$ 184.31K
$ 12.81K
16
Lympid
Lympid
LYP
$ 0.00296346
0.00%
+0.00%
-0.34%
$ 113.59K
$ 1.01K
17
GCoin
GCoin
GC
$ 0.00075847
-0.09%
+0.19%
-2.02%
$ 75.85K
$ 39.70
18
Rkey
Rkey
RKEY
$ 0.0001139
0.00%
--
+1.78%
$ 62.86K
$ 423.79
19
UBXS
UBXS
UBXS
$ 0.00046955
+0.07%
-0.00%
+3.98%
$ 38.93K
$ 4.98
20
Rentberry
Rentberry
BERRY
$ 0.00011008
0.00%
--
0.00%
$ 33.19K
$ 5.50
21
Rentible
Rentible
RNB
$ 0.00278638
0.00%
--
0.00%
$ 27.86K
$ 38.06
22
RealEstateMetaverse
RealEstateMetaverse
REM
$ 0.000846
+0.47%
+0.83%
-5.25%
--
$ 5.88M
23
IMO Invest
IMO Invest
IMO
$ 0.4206
0.00%
+3.15%
+0.74%
--
$ 42.87K

Perguntas frequentes

O que são tokens de Tokenized Real Estate e por que são populares?
Tokens de Tokenized Real Estate representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 23 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $190.90M.
Qual é o token de Tokenized Real Estate com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Tokenized Real Estate acompanhados na MEXC, PRCL apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 5.38% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Tokenized Real Estate existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 23 tokens de Tokenized Real Estate, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Tokenized Real Estate incluem REAL, RNT, PRO. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Tokenized Real Estate?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Tokenized Real Estate é de aproximadamente $190.90M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Tokenized Real Estate, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.