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Principais tokens de Racing Games por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Racing Games. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
WilderWorld
WilderWorld
WILD
$ 0.01286
+1.18%
-4.04%
-12.05%
$ 6.42M
$ 4.68M
2
KOMPETE
KOMPETE
KOMPETE
$ 0.0008699
-0.08%
0.00%
-4.77%
$ 739.93K
$ 51.63
3
Netvrk
Netvrk
NETVR
$ 0.00146764
-0.06%
+0.07%
+12.84%
$ 146.76K
$ 399.27
4
REVV
REVV
REVV
$ 7.659E-5
+0.25%
-0.90%
-2.32%
$ 85.03K
--
5
Fabwelt
Fabwelt
WELT
$ 0.0002013
0.00%
--
+0.01%
$ 74.07K
$ 3.49
6
Furmula
Furmula
FURM
$ 7.106E-5
0.00%
+2.20%
+2.29%
$ 56.07K
--
7
Blink Galaxy
Blink Galaxy
GQ
$ 4.85E-6
+0.21%
0.00%
+0.21%
$ 40.76K
--
8
DEEPSPACE
DEEPSPACE
DPS
$ 0.00051697
0.00%
--
0.00%
$ 37.88K
$ 1.12
9
Shockwaves
Shockwaves
NEUROS
$ 0.00049581
0.00%
--
0.00%
$ 26.01K
$ 1.92
10
MAXX AI
MAXX AI
MXM
$ 7.427E-5
0.00%
+0.60%
+3.90%
$ 25.69K
--
11
Veloce
Veloce
VEXT
$ 4.377E-5
0.00%
-10.00%
0.00%
$ 9.54K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de Racing Games e por que são populares?
Tokens de Racing Games representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 11 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $7.66M.
Qual é o token de Racing Games com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Racing Games acompanhados na MEXC, FURM apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 2.20% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Racing Games existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 11 tokens de Racing Games, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Racing Games incluem WILD, KOMPETE, NETVR. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Racing Games?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Racing Games é de aproximadamente $7.66M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Racing Games, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.