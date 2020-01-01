Blockchains resistentes à computação quântica utilizam algoritmos criptográficos avançados projetados para resistir a potenciais ataques futuros de computadores quânticos. À medida que o poder computacional avança, essas redes visam proteger os fundos e dados dos usuários contra comprometimento por capacidades superiores de descriptografia. Investidores acompanham esse setor como uma proteção de longo prazo contra a obsolescência tecnológica da criptografia tradicional.

Não, não é um risco imediato. Especialistas estimam que serão necessários muitos anos até que computadores quânticos tenham qubits suficientemente estáveis para quebrar o Bitcoin. No entanto, projetos resistentes à computação quântica estão a construir infraestruturas necessárias como uma medida de defesa proativa.

Os tokens resistentes à computação quântica utilizam novas estruturas matemáticas, como criptografia baseada em redes (lattice-based) ou assinaturas baseadas em funções hash, que são matematicamente comprovadas como resistentes à imensa capacidade computacional das máquinas quânticas.

As criptomoedas tradicionais dependem da criptografia de curva elíptica (ECC). Computadores quânticos em larga escala poderiam, teoricamente, usar algoritmos avançados para quebrar esses códigos matemáticos, potencialmente expondo chaves privadas e comprometendo a segurança da rede.

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