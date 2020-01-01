Blockchains resistentes à computação quântica utilizam algoritmos criptográficos avançados projetados para resistir a potenciais ataques futuros de computadores quânticos. À medida que o poder computacional avança, essas redes visam proteger os fundos e dados dos usuários contra comprometimento por capacidades superiores de descriptografia. Investidores acompanham esse setor como uma proteção de longo prazo contra a obsolescência tecnológica da criptografia tradicional.
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