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Principais tokens de Privacy Browser por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Privacy Browser. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Presearch
Presearch
PRE
$ 0,00027027
0,00%
-0,06%
+53,95%
$ 252,06K
$ 578,38
2
Searxly
Searxly
SEARXLY
$ 2,89984E-7
+0,24%
-0,80%
-2,43%
$ 29,00K
--
3
Cryptiq browser
Cryptiq browser
CRYPTIQ
$ 0,00056986
0,00%
--
0,00%
$ 21,62K
$ 210,52
4
c0mpute
c0mpute
ZERO
$ 0,002489
+6,99%
-11,08%
-30,63%
--
$ 25,03M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Privacy Browser e por que são populares?
Tokens de Privacy Browser representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 4 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $302.68K.
Qual é o token de Privacy Browser com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Privacy Browser acompanhados na MEXC, CRYPTIQ apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.00% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Privacy Browser existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 4 tokens de Privacy Browser, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Privacy Browser incluem PRE, SEARXLY, CRYPTIQ. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Privacy Browser?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Privacy Browser é de aproximadamente $302.68K. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Privacy Browser, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.