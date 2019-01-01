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Principais tokens de Privacy Blockchain por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Privacy Blockchain. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Canton Network
Canton Network
CC
$ 0.10067
+0.38%
+2.09%
+14.86%
$ 3.93B
$ 2.22M
2
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.08862
+0.26%
-0.33%
-0.80%
$ 684.06M
$ 16.70M
3
Humanity
Humanity
H
$ 0.09242
+1.03%
+3.10%
+20.13%
$ 264.52M
$ 2.79M
4
Tezos
Tezos
XTZ
$ 0.1958
-0.15%
-0.51%
-2.25%
$ 212.35M
$ 274.78K
5
STRK
STRK
STRK
$ 0.02309
+0.48%
+0.48%
-9.08%
$ 147.06M
$ 7.02M
6
ZANO
ZANO
ZANO
$ 8.499
-0.37%
+0.62%
-4.86%
$ 129.57M
$ 70.70K
7
ZKsync
ZKsync
ZK
$ 0.007303
+0.23%
-2.36%
-7.99%
$ 72.22M
$ 11.31M
8
Mina Protocol
Mina Protocol
MINA
$ 0.03817
-0.08%
-1.08%
-6.63%
$ 49.34M
$ 1.77M
9
Oasis
Oasis
ROSE
$ 0.005395
+0.47%
-2.44%
-6.37%
$ 41.42M
$ 14.41M
10
Concordium
Concordium
CCD
$ 0.003133
-0.16%
-3.00%
-7.35%
$ 39.61M
$ 32.39M
11
Aztec
Aztec
AZTEC
$ 0.01229
+0.50%
-3.57%
-13.03%
$ 34.99M
$ 7.51M
12
COTI
COTI
COTI
$ 0.010786
+2.18%
+24.94%
+1.57%
$ 33.67M
$ 27.00M
13
Dusk Network
Dusk Network
DUSK
$ 0.06175
+0.73%
-1.89%
+2.31%
$ 30.99M
$ 951.92K
14
Aleo
Aleo
ALEO
$ 0.01578
-0.06%
-2.35%
-4.14%
$ 18.75M
$ 4.41M
15
Verus
Verus
VRSC
$ 0.231693
0.00%
+0.01%
+15.29%
$ 18.69M
$ 102.81
16
Ergo
Ergo
ERG
$ 0.209
+0.05%
-5.29%
-11.34%
$ 17.44M
$ 273.82K
17
Octra
Octra
OCT
$ 0.02440274
-0.01%
+0.11%
+25.57%
$ 15.26M
$ 56.55K
18
Telos
Telos
TLOS
$ 0.02549
+0.43%
+0.92%
+15.41%
$ 11.42M
$ 4.22M
19
Wanchain
Wanchain
WAN
$ 0.053228
+0.02%
0.00%
+0.92%
$ 10.60M
$ 510.72K
20
SCRT
SCRT
SCRT
$ 0.02904
-0.14%
-7.45%
-12.43%
$ 9.93M
$ 2.79M
21
QUAI
QUAI
QUAI
$ 0.011328
+4.73%
+5.12%
-3.07%
$ 9.03M
$ 7.42M
22
Abelian
Abelian
ABEL
$ 0.06037
-0.15%
-5.35%
-10.65%
$ 7.08M
$ 236.22K
23
ZEPHYR
ZEPHYR
ZEPH
$ 0.4047
-0.57%
-1.18%
-7.97%
$ 4.39M
$ 139.21K
24
Aleph Zero
Aleph Zero
AZERO
$ 0.008589
+0.01%
-8.02%
-10.75%
$ 2.29M
$ 6.20M
25
BEAM
BEAM
BEAM
$ 0.007853
0.00%
-3.62%
-17.71%
$ 1.18M
$ 260.44K
26
XELIS
XELIS
XEL
$ 0.179
+1.13%
-5.79%
-6.28%
$ 977.22K
$ 56.05K
27
DragonX
DragonX
DRGX
$ 0.03899782
+0.28%
-0.02%
+42.14%
$ 362.32K
$ 148.23K
28
Dero
Dero
DERO
$ 0.01998044
0.00%
-0.28%
-54.59%
$ 253.30K
$ 14.67K
29
Integritee
Integritee
TEER
$ 0.00369558
0.00%
--
0.00%
$ 36.96K
$ 70.87
30
XGR
XGR
XGR
$ 0.00012961
+0.45%
+0.00%
+0.17%
$ 11.73K
$ 2.35K
31
XTM
XTM
XTM
$ 0.000366
0.00%
-1.08%
-10.02%
--
$ 5.87M
32
Iron Fish
Iron Fish
IRON
$ 0.08184
-0.59%
-0.86%
+4.52%
--
$ 684.30K
33
SAL
SAL
SAL
$ 0.00477
0.00%
-6.67%
+25.26%
--
$ 262.28K
34
Memento
Memento
DEXTF
$ 0.01436
0.00%
-10.19%
-26.02%
--
$ 1.18M
35
Midnight
Midnight
NIGHT
$ 0.01791
+0.73%
+2.50%
-3.48%
--
$ 3.44M
36
Confidential Layer
Confidential Layer
CLONE
$ 0.005354
+0.34%
+1.13%
+4.94%
--
$ 18.45M
37
RYO Token
RYO Token
RYO
$ 3.875
-0.15%
-1.47%
-1.55%
--
$ 11.72K

Perguntas frequentes

O que são tokens de Privacy Blockchain e por que são populares?
Tokens de Privacy Blockchain representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 37 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $5.79B.
Qual é o token de Privacy Blockchain com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Privacy Blockchain acompanhados na MEXC, COTI apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 24.94% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Privacy Blockchain existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 37 tokens de Privacy Blockchain, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Privacy Blockchain incluem CC, BDX, H. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Privacy Blockchain?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Privacy Blockchain é de aproximadamente $5.79B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Privacy Blockchain, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.