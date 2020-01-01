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Principais tokens de Poolz Finance Launchpad por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Poolz Finance Launchpad. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
ChainGPT
ChainGPT
CGPT
$ 0.020773
+0.09%
-0.23%
+7.19%
$ 19.23M
$ 3.37M
2
IX Swap
IX Swap
IXS
$ 0.0568
-0.35%
-5.83%
-5.68%
$ 10.17M
$ 2.23M
3
Soil
Soil
SOIL
$ 0.09902
-0.02%
+0.77%
-3.52%
$ 6.89M
$ 410.28K
4
RocketX exchange
RocketX exchange
RVF
$ 0.01938
+0.46%
+0.78%
+2.37%
$ 1.61M
$ 269.90K
5
HyperGPT
HyperGPT
HGPT
$ 0.0011718
+0.21%
-0.21%
+6.75%
$ 1.09M
$ 88.75M
6
ORBOFI
ORBOFI
OBI
$ 0.000187
0.00%
0.00%
+3.89%
$ 268.15K
$ 135.56K
7
Port3 Network
Port3 Network
PORT3
$ 0.00058079
+0.15%
-0.12%
-10.81%
$ 159.06K
$ 1.06K
8
PLAYZAP
PLAYZAP
PZP
$ 0.001357
+0.15%
+0.29%
+41.81%
$ 151.31K
$ 25.75M
9
web3war
web3war
FPS
$ 0.00073885
-0.14%
+0.01%
+2.04%
$ 110.83K
$ 520.33
10
Medieval Empires
Medieval Empires
MEE
$ 0.0001902
-0.05%
-0.05%
-1.79%
$ 107.18K
$ 39.03M
11
DexCheck AI
DexCheck AI
DCK
$ 0.00010003
-0.02%
-0.14%
+40.22%
$ 91.85K
$ 624.04
12
Carbon Browser
Carbon Browser
CSIX
$ 9.238E-5
0.00%
+5.60%
0.00%
$ 83.69K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de Poolz Finance Launchpad e por que são populares?
Tokens de Poolz Finance Launchpad representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 12 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $39.96M.
Qual é o token de Poolz Finance Launchpad com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Poolz Finance Launchpad acompanhados na MEXC, CSIX apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 5.60% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Poolz Finance Launchpad existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 12 tokens de Poolz Finance Launchpad, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Poolz Finance Launchpad incluem CGPT, IXS, SOIL. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Poolz Finance Launchpad?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Poolz Finance Launchpad é de aproximadamente $39.96M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Poolz Finance Launchpad, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.