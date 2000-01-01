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Principais tokens de Polygon zkEVM Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Polygon zkEVM Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1,00092
0,00%
+0,01%
+0,02%
$ 74,86B
$ 51,22M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63.856,06
+0,03%
-0,40%
-0,93%
$ 7,41B
$ 1,23
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8,781
+0,36%
+0,16%
+7,43%
$ 5,74B
$ 68,95K
4
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1,455
+0,21%
-0,55%
+4,32%
$ 510,20M
$ 205,57K
5
Frax Ether
Frax Ether
FRXETH
$ 1.880,12
-0,02%
0,00%
-0,58%
$ 116,64M
$ 87,11K
6
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0,99957
-0,01%
0,00%
-0,03%
$ 111,06M
$ 1,85M
7
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0,003405
-0,09%
-1,79%
-3,19%
$ 34,04M
$ 16,06M
8
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0,2969
-0,36%
-1,64%
-4,02%
$ 26,51M
$ 206,47K
9
Kyber Network
Kyber Network
KNC
$ 0,1009
-0,20%
-1,75%
-1,17%
$ 21,14M
$ 481,76K
10
Wrapped POL
Wrapped POL
WPOL
$ 0,074321
-0,23%
-0,01%
-0,77%
$ 19,31M
$ 2,78M
11
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0,299444
-0,15%
-0,02%
-4,15%
$ 16,08M
$ 140,14K
12
Ankr Staked ETH
Ankr Staked ETH
ANKRETH
$ 2.312,54
+0,03%
-0,00%
-1,62%
$ 15,96M
$ 8,49K
13
balancer
balancer
BAL
$ 0,10583
+1,69%
-1,10%
-3,27%
$ 7,33M
$ 570,48K
14
Quickswap
Quickswap
QUICK
$ 0,008079
-0,92%
+0,89%
+0,44%
$ 6,11M
$ 8,04M
15
Aussie Dollar Token
Aussie Dollar Token
AUDX
$ 0,706573
0,00%
--
+0,30%
$ 2,23M
$ 35,34K
16
Antfarm Token
Antfarm Token
ATF
$ 0,065398
0,00%
--
+0,76%
$ 361,59K
$ 233,10
17
Smart Layer Network
Smart Layer Network
SLN
$ 0,00030765
0,00%
--
-0,75%
$ 24,98K
$ 2,07

Perguntas frequentes

O que são tokens de Polygon zkEVM Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Polygon zkEVM Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 17 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $88.91B.
Qual é o token de Polygon zkEVM Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Polygon zkEVM Ecosystem acompanhados na MEXC, QUICK apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.89% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Polygon zkEVM Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 17 tokens de Polygon zkEVM Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Polygon zkEVM Ecosystem incluem USDC, WBTC, LINK. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Polygon zkEVM Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Polygon zkEVM Ecosystem é de aproximadamente $88.91B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Polygon zkEVM Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.