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Principais tokens de PolitiFi por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor PolitiFi. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.07032
-0.13%
-2.83%
+1.62%
$ 11.95B
$ 97.59M
2
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1.398
-0.36%
-5.79%
-5.54%
$ 332.14M
$ 1.14M
3
Melania Meme
Melania Meme
MELANIA
$ 0.07223
+0.15%
-1.54%
-4.30%
$ 72.41M
$ 884.96K
4
ConstitutionDAO
ConstitutionDAO
PEOPLE
$ 0.008122
+0.48%
-0.55%
+13.85%
$ 41.36M
$ 6.98M
5
Dogelon Mars
Dogelon Mars
ELON
$ 0.0000000265
+0.19%
-2.12%
-0.26%
$ 26.33M
$ 3.20T
6
CORN
CORN
CORN
$ 0.02545
-0.08%
0.00%
+0.79%
$ 13.38M
$ 5.76M
7
FIGHT
FIGHT
FIGHT
$ 0.003958
-1.21%
+4.99%
+5.76%
$ 8.02M
$ 31.79M
8
MARBLEX
MARBLEX
MBX
$ 0.02258
+0.04%
+0.54%
+0.45%
$ 6.27M
$ 2.61M
9
Kekius Maximus
Kekius Maximus
KEKIUS
$ 0.004417
+1.62%
-6.34%
-8.89%
$ 4.39M
$ 16.88M
10
Star Atlas
Star Atlas
ATLAS
$ 0.000121
0.00%
-1.63%
-6.92%
$ 3.01M
$ 20.81M
11
Burnie Senders
Burnie Senders
BURNIE
$ 0.00138408
+1.72%
+0.01%
-3.09%
$ 1.34M
$ 399.13K
12
MAGA
MAGA
MAGATRUMP
$ 0.02499
-0.04%
+1.05%
-1.54%
$ 1.10M
$ 2.17M
13
Jeo Boden
Jeo Boden
BODEN
$ 0.00112941
-0.16%
-0.01%
+34.72%
$ 779.65K
$ 12.35K
14
MAGA Hat
MAGA Hat
MAGA
$ 1.36E-6
0.00%
+0.80%
-11.69%
$ 562.77K
--
15
Patriot
Patriot
PATRIOT
$ 4.287E-5
+0.19%
+6.70%
+4.61%
$ 428.71K
--
16
Strategic Super Reserve
Strategic Super Reserve
SSR
$ 0.00038025
-0.12%
+0.00%
+8.75%
$ 380.25K
$ 243.53
17
Strategic Bitcoin Reserve
Strategic Bitcoin Reserve
SBR
$ 0.0171245
+0.35%
-0.01%
-3.55%
$ 360.33K
$ 390.08K
18
Doland Tremp
Doland Tremp
TREMP
$ 0.00306921
-0.44%
+0.00%
-3.08%
$ 306.77K
$ 2.48K
19
TrumpCoin
TrumpCoin
DJT
$ 2.438E-5
0.00%
-2.80%
-6.12%
$ 243.78K
--
20
FAFO
FAFO
FAFO
$ 0.00021528
-0.16%
-0.01%
+5.96%
$ 215.19K
$ 897.01
21
Pepe Trump
Pepe Trump
PTRUMP
$ 0.00020573
+0.75%
-0.00%
+4.99%
$ 204.29K
$ 55.45
22
Kamala Horris
Kamala Horris
KAMA
$ 0.00019863
-0.17%
+0.17%
+5.47%
$ 197.75K
$ 5.25K
23
Restore The Republic
Restore The Republic
RTR
$ 0.00019746
0.00%
--
+5.56%
$ 197.46K
$ 4.76
24
Elon Trump Fart
Elon Trump Fart
ETF500
$ 0.0001745
-0.33%
+0.05%
+15.46%
$ 174.48K
$ 1.46K
25
Super Trump
Super Trump
STRUMP
$ 5.593E-5
0.00%
+0.10%
-1.41%
$ 130.86K
--
26
DogeFather
DogeFather
THE DOGEFATHER
$ 0.00012716
-0.06%
-0.02%
+17.86%
$ 127.16K
$ 2.08K
27
Bull
Bull
BULL
$ 0.000116
-1.91%
-6.79%
-18.06%
$ 117.99K
$ 429.69M
28
tooker kurlson
tooker kurlson
TOOKER
$ 0.00011262
-1.00%
-0.01%
-16.45%
$ 109.43K
$ 355.54
29
SUITRUMP
SUITRUMP
SUITRUMP
$ 9.9E-6
+0.10%
-1.20%
+2.17%
$ 92.88K
--
30
Mini Donald
Mini Donald
BARRON
$ 7.652E-5
0.00%
+0.20%
+2.81%
$ 76.52K
--
31
MAGA Coin ETH
MAGA Coin ETH
MAGA
$ 6.939E-5
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$ 69.39K
--
32
Dark MAGA
Dark MAGA
DMAGA
$ 5.95E-5
+0.49%
-0.40%
-9.24%
$ 59.49K
--
33
Trumpius Maximus
Trumpius Maximus
TRUMPIUS
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--
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$ 39.84K
$ 6.59
34
Trump Derangement Syndrome
Trump Derangement Syndrome
TDS
$ 3.729E-5
+0.16%
+0.20%
+3.27%
$ 37.28K
--
35
Doge Caucus
Doge Caucus
DOGECAUCUS
$ 0.0309578
-0.03%
+0.00%
-5.33%
$ 30.96K
$ 30.95
36
MAGA PEPE
MAGA PEPE
MAGAPEPE
$ 6.74816E-13
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+2.93%
$ 28.39K
--
37
Elawn Moosk
Elawn Moosk
MOOSK
$ 2.82E-5
+0.46%
-1.00%
+8.09%
$ 28.20K
--
38
MAGAIBA
MAGAIBA
MAGAIBA
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--
39
FreeTrump
FreeTrump
$TRUMP
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--
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40
Hunter Boden
Hunter Boden
HUNTBODEN
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--
41
MAGA VP
MAGA VP
MVP
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--
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42
Gabin Noosum
Gabin Noosum
NOOSUM
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--
43
Noooomeme
Noooomeme
NOOOO
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--
44
MAGA SHIBA
MAGA SHIBA
MAGASHIB
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45
MILEI Token
MILEI Token
MILEI
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$ 15.13
46
MAGA DOGE
MAGA DOGE
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+2.66%
$ 15.61K
--
47
THE EAR STAYS ON
THE EAR STAYS ON
EAR
$ 1.484E-5
0.00%
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+4.80%
$ 14.69K
--
48
Dogius Maximus
Dogius Maximus
DOGIUS
$ 1.463E-5
0.00%
-2.00%
-2.40%
$ 14.63K
--
49
Magaverse
Magaverse
MVRS
$ 1.407E-5
0.00%
+1.50%
0.00%
$ 14.06K
--
50
elizabath whoren
elizabath whoren
WHOREN
$ 0.00013544
0.00%
--
-5.30%
$ 13.54K
$ 157.04

Perguntas frequentes

O que são tokens de PolitiFi e por que são populares?
Tokens de PolitiFi representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 60 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $12.47B.
Qual é o token de PolitiFi com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de PolitiFi acompanhados na MEXC, NOOSUM apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 6.90% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de PolitiFi existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 60 tokens de PolitiFi, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de PolitiFi incluem DOGE, TRUMP, MELANIA. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria PolitiFi?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de PolitiFi é de aproximadamente $12.47B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor PolitiFi, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.