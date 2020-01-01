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Principais tokens de Plume Network Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Plume Network Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1,00092
0,00%
+0,01%
+0,02%
$ 74,86B
$ 51,22M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8,781
+0,36%
+0,16%
+7,43%
$ 5,74B
$ 68,95K
3
USD1
USD1
USD1
$ 1,00017
0,00%
-0,02%
-0,03%
$ 4,39B
$ 2,10M
4
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1,14
0,00%
+0,00%
0,00%
$ 2,14B
$ 1,15M
5
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
USTB
$ 11,18
0,00%
0,00%
+0,09%
$ 950,89M
--
6
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
JTRSY
$ 1,11
0,00%
0,00%
0,00%
$ 872,05M
--
7
Function FBTC
Function FBTC
FBTC
$ 63 487
0,00%
0,00%
-1,24%
$ 536,81M
$ 6,07K
8
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0,999073
0,00%
0,00%
-0,02%
$ 214,97M
$ 8,19M
9
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0,99957
-0,01%
0,00%
-0,03%
$ 111,06M
$ 1,85M
10
Matrixdock Gold
Matrixdock Gold
XAUM
$ 4 384,09
-0,32%
0,00%
+2,64%
$ 71,60M
$ 497,60K
11
Nest BlackOpal LiquidStone II Vault
Nest BlackOpal LiquidStone II Vault
NOPAL
$ 1,086
0,00%
0,00%
+0,18%
$ 67,11M
--
12
Midas mTBILL
Midas mTBILL
MTBILL
$ 1,069
0,00%
0,00%
+0,09%
$ 66,21M
--
13
Plume Network
Plume Network
PLUME
$ 0,011558
-0,10%
-7,78%
-4,04%
$ 65,97M
$ 13,69M
14
Wrapped Savings rUSD
Wrapped Savings rUSD
WSRUSD
$ 1,093
0,00%
0,00%
+0,09%
$ 56,83M
--
15
Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund
Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund
ACRDX
$ 1,02
0,00%
0,00%
0,00%
$ 51,03M
--
16
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 1,004
-0,10%
+0,00%
+0,10%
$ 33,07M
$ 4,66M
17
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0,299444
-0,15%
-0,02%
-4,15%
$ 16,08M
$ 140,14K
18
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1 883,35
+0,03%
0,00%
-0,54%
$ 13,94M
$ 486,47K
19
Nest Alpha Vault
Nest Alpha Vault
NALPHA
$ 1,11
0,00%
0,00%
0,00%
$ 13,78M
--
20
YieldFi yToken
YieldFi yToken
YUSD
$ 0,998454
0,00%
--
0,00%
$ 10,86M
--
21
Midas mBASIS
Midas mBASIS
MBASIS
$ 1,21
0,00%
0,00%
0,00%
$ 5,09M
--
22
Plume USD
Plume USD
PUSD
$ 0,99038
-1,16%
0,00%
-0,56%
$ 4,62M
$ 1,83K
23
Midas mMEV
Midas mMEV
MMEV
$ 1,14
0,00%
0,00%
0,00%
$ 3,37M
--
24
Nest WisdomTree Vault
Nest WisdomTree Vault
NWISDOM
$ 0,976583
0,00%
+0,00%
+1,81%
$ 2,88M
--
25
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 0,998192
+0,04%
-0,00%
+0,10%
$ 2,47M
$ 110,43K
26
Nest Treasury Vault
Nest Treasury Vault
NTBILL
$ 1,054
0,00%
0,00%
+0,09%
$ 2,44M
--
27
Midas mEDGE
Midas mEDGE
MEDGE
$ 1,14
0,00%
0,00%
+0,88%
$ 2,24M
--
28
SuperReturn sSuperUSD
SuperReturn sSuperUSD
SSUPERUSD
$ 1,084
0,00%
+0,00%
+0,09%
$ 1,43M
$ 1,59K
29
Wrapped Plume
Wrapped Plume
WPLUME
$ 0,01142582
+0,35%
-0,05%
-4,17%
$ 835,21K
$ 1,95K
30
Reservoir rUSD
Reservoir rUSD
RUSD
$ 0,997511
-0,08%
+0,00%
-0,94%
$ 351,47K
$ 231,88
31
Nest Basis Vault
Nest Basis Vault
NBASIS
$ 1,068
0,00%
0,00%
+0,19%
$ 266,94K
--
32
Nest Apollo ACRDX Vault
Nest Apollo ACRDX Vault
NACRDX
$ 1,0
0,00%
0,00%
0,00%
$ 100,15K
--
33
Nest Credit Vault
Nest Credit Vault
NCREDIT
$ 1,046
0,00%
+0,00%
+0,77%
$ 41,01K
--
34
Nest Elixir Vault
Nest Elixir Vault
NELIXIR
$ 1,047
0,00%
0,00%
0,00%
$ 34,76K
--
35
Nest Institutional Vault
Nest Institutional Vault
NINSTO
$ 1,019
0,00%
0,00%
0,00%
$ 12,13K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de Plume Network Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Plume Network Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 35 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $90.32B.
Qual é o token de Plume Network Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Plume Network Ecosystem acompanhados na MEXC, LINK apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.16% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Plume Network Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 35 tokens de Plume Network Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Plume Network Ecosystem incluem USDC, LINK, USD1. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Plume Network Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Plume Network Ecosystem é de aproximadamente $90.32B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Plume Network Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.