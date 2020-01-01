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Principais tokens de Peaq Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Peaq Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,883.35
+0.03%
0.00%
-0.54%
$ 13.94M
$ 486.47K
2
AUKI
AUKI
AUKI
$ 0.004531
+0.98%
+5.03%
+5.69%
$ 5.69M
$ 711.05K
3
XMAQUINA
XMAQUINA
DEUS
$ 0.02704
0.00%
+19.03%
+43.60%
$ 5.49M
$ 1.71M
4
ANyONe Protocol
ANyONe Protocol
ANYONE
$ 0.0519
0.00%
+1.96%
+2.37%
$ 5.06M
$ 115.29K
5
Codec Flow
Codec Flow
CODEC
$ 0.00367313
-0.24%
+0.18%
+46.84%
$ 3.67M
$ 229.17K
6
Wrapped Peaq
Wrapped Peaq
WPEAQ
$ 0.01720295
-0.96%
+0.02%
-3.22%
$ 2.51M
$ 40.89K
7
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 0.998192
+0.04%
-0.00%
+0.10%
$ 2.47M
$ 110.43K
8
Homebrew Robotics
Homebrew Robotics
BREW
$ 0.000806
-0.30%
-0.14%
+76.96%
$ 805.98K
$ 7.48K
9
RoboStack
RoboStack
ROBOT
$ 4.36E-5
-0.62%
+11.00%
+4.33%
$ 43.60K
--
10
Wrapped Parasail Staked PEAQ
Wrapped Parasail Staked PEAQ
WSTPEAQ
$ 0.01898375
0.00%
--
-0.43%
$ 20.73K
$ 13.96K
11
RICE AI
RICE AI
RICE
$ 0.003646
-0.38%
-2.70%
-6.05%
--
$ 15.37M
12
Silencio
Silencio
SLC
$ 0.000065531
-0.36%
+0.38%
+6.78%
--
$ 851.92M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Peaq Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Peaq Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 12 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $39.71M.
Qual é o token de Peaq Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Peaq Ecosystem acompanhados na MEXC, DEUS apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 19.03% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Peaq Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 12 tokens de Peaq Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Peaq Ecosystem incluem WETH, AUKI, DEUS. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Peaq Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Peaq Ecosystem é de aproximadamente $39.71M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Peaq Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.