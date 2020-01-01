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Principais tokens de opBNB Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor opBNB Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,893.7
+0.12%
-0.24%
-0.52%
$ 227.72B
$ 92.27K
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.751
+0.36%
+0.16%
+7.43%
$ 5.74B
$ 68.95K
3
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.453
+0.21%
-0.55%
+4.32%
$ 510.20M
$ 205.57K
4
Venus
Venus
XVS
$ 2.6814
+0.02%
-1.80%
-0.69%
$ 43.85M
$ 20.07K
5
THENA
THENA
THE
$ 0.0608
+2.16%
+3.55%
+13.18%
$ 8.10M
$ 994.74K
6
My DeFi Pet
My DeFi Pet
DPET
$ 0.00389724
0.00%
--
0.00%
$ 195.76K
$ 131.63
7
XCAD Network
XCAD Network
XCAD
$ 0.00016037
0.00%
--
-0.18%
$ 31.24K
$ 1.72

Perguntas frequentes

O que são tokens de opBNB Ecosystem e por que são populares?
Tokens de opBNB Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 7 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $234.03B.
Qual é o token de opBNB Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de opBNB Ecosystem acompanhados na MEXC, THE apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 3.55% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de opBNB Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 7 tokens de opBNB Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de opBNB Ecosystem incluem ETH, LINK, CAKE. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria opBNB Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de opBNB Ecosystem é de aproximadamente $234.03B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor opBNB Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.