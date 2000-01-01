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Principais tokens de Ondo Tokenized Assets por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Ondo Tokenized Assets. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

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Perguntas frequentes

O que são tokens de Ondo Tokenized Assets e por que são populares?
Tokens de Ondo Tokenized Assets representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 226 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $1.06B.
Qual é o token de Ondo Tokenized Assets com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Ondo Tokenized Assets acompanhados na MEXC, NBISON apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 23.87% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Ondo Tokenized Assets existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 226 tokens de Ondo Tokenized Assets, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Ondo Tokenized Assets incluem SOON, CRCLON, IVVON. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Ondo Tokenized Assets?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Ondo Tokenized Assets é de aproximadamente $1.06B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Ondo Tokenized Assets, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.