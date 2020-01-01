Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor On-chain Gaming. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

O potencial dos tokens de On-chain Gaming depende dos fundamentos de cada projeto, das condições de mercado e da sua tolerância pessoal ao risco. A MEXC fornece preços em tempo real, gráficos e ferramentas de pesquisa para ajudar você a avaliar projetos de On-chain Gaming. Sempre faça sua própria pesquisa antes de investir.

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A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de On-chain Gaming é de aproximadamente $271.84M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Entre os tokens de On-chain Gaming acompanhados na MEXC, PLAY apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.70% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.

Tokens de On-chain Gaming representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 17 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $271.84M.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor On-chain Gaming, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.