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Principais tokens de On-chain Gaming por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor On-chain Gaming. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0.00002043
-0.05%
-0.39%
-2.95%
$ 195.53M
$ 3.31B
2
WINK
WINK
WIN
$ 0.00003114
+0.26%
-2.17%
+3.02%
$ 30.89M
$ 1.87B
3
PlaysOut
PlaysOut
PLAY
$ 0.0364
-0.41%
+0.70%
+3.22%
$ 27.89M
$ 2.50M
4
QUEST
QUEST
$QUEST
$ 0.068326
-0.14%
-0.01%
+0.29%
$ 10.70M
$ 62.33K
5
League of Traders
League of Traders
LOT
$ 0.005676
+0.82%
+0.23%
+2.38%
$ 2.24M
$ 9.30M
6
Phantasma Phoenix
Phantasma Phoenix
SOUL
$ 0.01009038
+0.40%
+0.14%
+12.32%
$ 1.38M
$ 86.54K
7
Shrapnel
Shrapnel
SHRAP
$ 0.00029746
-0.21%
+0.02%
+10.00%
$ 863.76K
$ 570.15
8
Sovrun
Sovrun
SOVRN
$ 0.00102733
-0.10%
+0.02%
+0.57%
$ 859.16K
$ 5.90K
9
LORDS
LORDS
LORDS
$ 0.00192397
-1.81%
-0.09%
-11.11%
$ 421.98K
$ 53.86
10
Fishing Frenzy
Fishing Frenzy
FISH
$ 0.00123127
0.00%
--
0.00%
$ 337.97K
$ 45.75
11
Deputy Dawgs
Deputy Dawgs
DDAWGS
$ 1.02E-6
0.00%
-0.20%
+0.99%
$ 319.89K
--
12
VEE
VEE
VEE
$ 3.316E-5
+0.39%
-0.20%
-2.79%
$ 219.51K
--
13
Arrland RUM
Arrland RUM
RUM
$ 8.36E-5
0.00%
-1.50%
-1.61%
$ 90.63K
--
14
Fishwar
Fishwar
FISHW
$ 3.99E-6
0.00%
+0.20%
0.00%
$ 43.97K
--
15
Fate Adventure
Fate Adventure
FA
$ 0.00444083
0.00%
-0.02%
+1.55%
$ 28.64K
$ 1.48
16
TriviAgent by Virtuals
TriviAgent by Virtuals
TRIVI
$ 2.168E-5
0.00%
-4.00%
-9.89%
$ 17.40K
--
17
RICE AI
RICE AI
RICE
$ 0.003644
-0.38%
-2.70%
-6.05%
--
$ 15.37M

Perguntas frequentes

O que são tokens de On-chain Gaming e por que são populares?
Tokens de On-chain Gaming representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 17 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $271.84M.
Qual é o token de On-chain Gaming com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de On-chain Gaming acompanhados na MEXC, PLAY apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.70% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de On-chain Gaming existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 17 tokens de On-chain Gaming, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de On-chain Gaming incluem FLOKI, WIN, PLAY. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria On-chain Gaming?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de On-chain Gaming é de aproximadamente $271.84M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor On-chain Gaming, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.