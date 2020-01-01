Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar

Principais tokens de Olympus Pro Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Olympus Pro Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Lorenzo Protocol
Lorenzo Protocol
BANK
$ 0.03855
-2.48%
+8.18%
-10.54%
$ 44.21M
$ 11.37M
2
Synapse
Synapse
SYN
$ 0.10521
+1.84%
+1.92%
+3.26%
$ 23.96M
$ 1.13M
3
Spell Token
Spell Token
SPELL
$ 0.00007777
+0.06%
-1.38%
-1.90%
$ 13.34M
$ 703.08M
4
THORSwap
THORSwap
THOR
$ 0.041874
0.00%
--
-1.87%
$ 10.63M
$ 498.66
5
Inverse Finance
Inverse Finance
INV
$ 8.71
+1.04%
+0.02%
-5.33%
$ 6.18M
$ 20.57K
6
Stake DAO
Stake DAO
SDT
$ 0.083342
-0.03%
+0.03%
+7.64%
$ 5.69M
$ 4.22K
7
Alchemix
Alchemix
ALCX
$ 1.98
0.00%
0.00%
+2.59%
$ 5.00M
$ 106.27K
8
Pangolin
Pangolin
PNG
$ 0.02018
+0.05%
+0.05%
+0.30%
$ 4.73M
$ 2.77M
9
ShapeShift FOX
ShapeShift FOX
FOX
$ 0.00430825
-0.61%
+0.04%
+2.92%
$ 3.48M
$ 285.62K
10
mStable USD
mStable USD
MUSD
$ 0.998488
-0.02%
0.00%
+0.13%
$ 2.87M
$ 45.29
11
ICHI
ICHI
ICHI
$ 0.089401
-0.02%
0.00%
-0.12%
$ 838.52K
$ 51.20
12
Sandclock
Sandclock
QUARTZ
$ 0.067
0.00%
--
0.00%
$ 513.01K
$ 29.08
13
BarnBridge
BarnBridge
BOND
$ 0.03616675
0.00%
-0.01%
+16.65%
$ 361.67K
$ 105.59
14
Keep3rV1
Keep3rV1
KP3R
$ 0.728803
-4.62%
-0.04%
-5.37%
$ 350.83K
$ 85.60
15
PoolTogether
PoolTogether
POOL
$ 0.03404823
+0.69%
-0.04%
+2.83%
$ 327.33K
$ 3.36
16
Yield Yak
Yield Yak
YAK
$ 30.45
+0.33%
+0.01%
+15.21%
$ 304.46K
$ 40.25
17
Thorstarter
Thorstarter
XRUNE
$ 0.00030998
0.00%
--
-4.52%
$ 148.20K
$ 93.54
18
ANGLE
ANGLE
ANGLE
$ 0.00017126
0.00%
--
-0.02%
$ 42.59K
$ 4.58
19
BlackPool
BlackPool
BPT
$ 0.00177343
0.00%
--
0.00%
$ 39.65K
$ 1.00

Perguntas frequentes

O que são tokens de Olympus Pro Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Olympus Pro Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 19 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $123.02M.
Qual é o token de Olympus Pro Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Olympus Pro Ecosystem acompanhados na MEXC, BANK apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 8.18% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Olympus Pro Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 19 tokens de Olympus Pro Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Olympus Pro Ecosystem incluem BANK, SYN, SPELL. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Olympus Pro Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Olympus Pro Ecosystem é de aproximadamente $123.02M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Olympus Pro Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.