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Principais tokens de NFTStrategy Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor NFTStrategy Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
PunkStrategy
PunkStrategy
PNKSTR
$ 0.00695216
-0.26%
+0.02%
-12.88%
$ 6.31M
$ 13.44K
2
ChimpStrategy
ChimpStrategy
CHMPSTR
$ 0.00231406
0.00%
+0.00%
-21.93%
$ 1.94M
$ 2.66K
3
VibeStrategy
VibeStrategy
VIBESTR
$ 0.00152527
+0.07%
+0.15%
-5.38%
$ 1.11M
$ 32.87K
4
ApeStrategy
ApeStrategy
APESTR
$ 0.00078958
+0.46%
-0.00%
-5.44%
$ 570.71K
$ 1.58K
5
PudgyStrategy
PudgyStrategy
PUDGYSTR
$ 0.00058328
-0.06%
-0.01%
-2.31%
$ 563.69K
$ 580.59
6
CheckStrategy
CheckStrategy
CHKSTR
$ 0.0002777
-0.08%
-0.00%
-0.60%
$ 253.83K
$ 51.78
7
PainStrategy
PainStrategy
PAINSTR
$ 0.00026707
0.00%
--
-4.26%
$ 249.73K
$ 389.23
8
BirbStrategy
BirbStrategy
BIRBSTR
$ 0.00025004
0.00%
--
-2.37%
$ 225.89K
$ 750.13
9
OtherdeedStrategy
OtherdeedStrategy
DEEDSTR
$ 0.00024076
0.00%
+0.01%
-8.95%
$ 221.48K
$ 5.26K
10
MeebitStrategy
MeebitStrategy
MEEBSTR
$ 0.00020322
-0.01%
-0.01%
-2.84%
$ 187.45K
$ 61.43
11
ToadzStrategy
ToadzStrategy
TOADSTR
$ 0.00018344
0.00%
--
-2.17%
$ 170.47K
$ 13.38
12
DickStrategy
DickStrategy
DICKSTR
$ 0.00018389
-0.08%
-0.00%
-5.28%
$ 165.73K
$ 27.91
13
RektStrategy
RektStrategy
REKTSTR
$ 0.00017837
0.00%
--
0.00%
$ 161.25K
$ 535.12
14
Nakamigo
Nakamigo
MEEGSTR
$ 0.00018201
0.00%
-0.00%
+1.60%
$ 160.52K
$ 36.22
15
GobStrategy
GobStrategy
GOBSTR
$ 0.00020764
0.00%
-0.00%
-3.12%
$ 159.59K
$ 669.71
16
SquiggleStrategy
SquiggleStrategy
SQUIGSTR
$ 0.00016821
0.00%
--
-1.58%
$ 156.88K
$ 11.19
17
GLHFStrategy
GLHFStrategy
GLHFSTR
$ 0.00015444
0.00%
-0.00%
-12.30%
$ 142.09K
$ 23.20
18
NakamotoStrategy
NakamotoStrategy
NAKASTR
$ 0.00013663
0.00%
--
+0.28%
$ 136.63K
$ 300.21
19
Fwogs Strategy
Fwogs Strategy
FWOGSTR
$ 7.805E-5
0.00%
+1.60%
+1.75%
$ 71.82K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de NFTStrategy Ecosystem e por que são populares?
Tokens de NFTStrategy Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 19 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $12.95M.
Qual é o token de NFTStrategy Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de NFTStrategy Ecosystem acompanhados na MEXC, FWOGSTR apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 1.60% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de NFTStrategy Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 19 tokens de NFTStrategy Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de NFTStrategy Ecosystem incluem PNKSTR, CHMPSTR, VIBESTR. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria NFTStrategy Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de NFTStrategy Ecosystem é de aproximadamente $12.95M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor NFTStrategy Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.