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Principais tokens de Nest Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Nest Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Nest BlackOpal LiquidStone II Vault
Nest BlackOpal LiquidStone II Vault
NOPAL
$ 1.086
0.00%
0.00%
+0.18%
$ 67.11M
--
2
Nest Alpha Vault
Nest Alpha Vault
NALPHA
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 13.78M
--
3
Nest WisdomTree Vault
Nest WisdomTree Vault
NWISDOM
$ 0.976583
0.00%
+0.00%
+1.81%
$ 2.88M
--
4
Nest Treasury Vault
Nest Treasury Vault
NTBILL
$ 1.054
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 2.44M
--
5
Nest Basis Vault
Nest Basis Vault
NBASIS
$ 1.068
0.00%
0.00%
+0.19%
$ 266.94K
--
6
Nest Apollo ACRDX Vault
Nest Apollo ACRDX Vault
NACRDX
$ 1.0
0.00%
0.00%
0.00%
$ 100.15K
--
7
Nest Credit Vault
Nest Credit Vault
NCREDIT
$ 1.046
0.00%
+0.00%
+0.77%
$ 41.01K
--
8
Nest Elixir Vault
Nest Elixir Vault
NELIXIR
$ 1.047
0.00%
0.00%
0.00%
$ 34.76K
--
9
Nest Institutional Vault
Nest Institutional Vault
NINSTO
$ 1.019
0.00%
0.00%
0.00%
$ 12.13K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de Nest Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Nest Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 9 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $86.67M.
Qual é o token de Nest Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Nest Ecosystem acompanhados na MEXC, NWISDOM apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.00% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Nest Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 9 tokens de Nest Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Nest Ecosystem incluem NOPAL, NALPHA, NWISDOM. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Nest Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Nest Ecosystem é de aproximadamente $86.67M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Nest Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.