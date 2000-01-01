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Principais tokens de Name Service por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Name Service. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Beldex
Beldex
BDX
$ 0,08861
+0,26%
-0,33%
-0,80%
$ 684,06M
$ 16,70M
2
ENS
ENS
ENS
$ 4,056
+0,17%
-2,99%
-3,47%
$ 164,14M
$ 13,72K
3
Bonfida
Bonfida
FIDA
$ 0,01759
-0,23%
-2,73%
-3,43%
$ 17,27M
$ 3,13M
4
SuiNS
SuiNS
NS
$ 0,01109
0,00%
-1,33%
-6,88%
$ 3,32M
$ 4,83M
5
Handshake
Handshake
HNS
$ 0,001988
0,00%
0,00%
+10,32%
$ 1,35M
--
6
Solana Name Service
Solana Name Service
SNS
$ 0,00044602
-0,23%
+0,02%
+3,94%
$ 1,12M
$ 255,85
7
Cronos ID
Cronos ID
CROID
$ 0,0033445
-0,15%
-0,02%
-17,20%
$ 575,83K
$ 409,24
8
OneID
OneID
ONEID
$ 0,00047337
0,00%
--
0,00%
$ 236,69K
$ 2,65
9
AllDomains Name Service
AllDomains Name Service
ADNS
$ 2,083E-5
+0,48%
-0,40%
+2,06%
$ 104,16K
--
10
Sonic Name Service
Sonic Name Service
SNS
$ 0,00064161
0,00%
-0,01%
+4,80%
$ 33,02K
$ 6,44
11
your hood
your hood
UHOOD
$ 9,95E-6
+0,10%
-1,30%
-14,52%
$ 9,63K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de Name Service e por que são populares?
Tokens de Name Service representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 11 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $872.22M.
Qual é o token de Name Service com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Name Service acompanhados na MEXC, SNS apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.02% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Name Service existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 11 tokens de Name Service, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Name Service incluem BDX, ENS, FIDA. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Name Service?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Name Service é de aproximadamente $872.22M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Name Service, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.