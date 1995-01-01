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Principais tokens de Movement Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Movement Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,025.57
-0.08%
0.00%
-0.81%
$ 864.80M
$ 27.84K
2
Lombard Staked BTC
Lombard Staked BTC
LBTC
$ 63,829
-0.08%
-0.00%
-1.19%
$ 654.34M
$ 636.21K
3
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.99957
-0.01%
0.00%
-0.03%
$ 111.06M
$ 1.85M
4
Avant Staked USD
Avant Staked USD
SAVUSD
$ 1.18
0.00%
--
0.00%
$ 102.14M
$ 4.97K
5
Renzo Restaked ETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$ 2,038.73
-0.07%
-0.00%
-0.65%
$ 86.68M
$ 1.50K
6
Movement
Movement
MOVE
$ 0.006228
-1.34%
-2.79%
-14.15%
$ 24.84M
$ 12.07M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Movement Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Movement Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 6 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $1.84B.
Qual é o token de Movement Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Movement Ecosystem acompanhados na MEXC, RSETH apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.00% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Movement Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 6 tokens de Movement Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Movement Ecosystem incluem RSETH, LBTC, FRXUSD. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Movement Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Movement Ecosystem é de aproximadamente $1.84B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Movement Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.