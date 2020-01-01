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Principais tokens de MiCA-Compliant Stablecoin por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor MiCA-Compliant Stablecoin. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00091
0.00%
+0.01%
+0.02%
$ 74.86B
$ 51.22M
2
EURC
EURC
EURC
$ 1.15
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 466.31M
$ 29.24M
3
EUR CoinVertible
EUR CoinVertible
EURCV
$ 1.15
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 160.87M
$ 7.05M
4
Eurite
Eurite
EURI
$ 1.1542
+0.06%
-0.03%
+0.10%
$ 57.24M
$ 6.96K
5
Monerium EUR emoney
Monerium EUR emoney
EURE
$ 1.15
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 32.04M
$ 247.92K
6
StablR USD
StablR USD
USDR
$ 0.4073
0.00%
-3.09%
-4.84%
$ 8.70M
$ 991.78
7
StablR Euro
StablR Euro
EURR
$ 0.5407
0.00%
-16.74%
-9.08%
$ 6.43M
$ 311.38
8
Quantoz USDQ
Quantoz USDQ
USDQ
$ 0.994153
-0.29%
-0.00%
-0.32%
$ 5.70M
$ 3.00M
9
Quantoz EURQ
Quantoz EURQ
EURQ
$ 1.14
+0.88%
+0.01%
-0.87%
$ 5.26M
$ 842.91K
10
AllUnity EUR
AllUnity EUR
EURAU
$ 1.15
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 538.39K
$ 3.49K

Perguntas frequentes

O que são tokens de MiCA-Compliant Stablecoin e por que são populares?
Tokens de MiCA-Compliant Stablecoin representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 10 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $75.61B.
Qual é o token de MiCA-Compliant Stablecoin com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de MiCA-Compliant Stablecoin acompanhados na MEXC, USDC apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.01% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de MiCA-Compliant Stablecoin existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 10 tokens de MiCA-Compliant Stablecoin, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de MiCA-Compliant Stablecoin incluem USDC, EURC, EURCV. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria MiCA-Compliant Stablecoin?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de MiCA-Compliant Stablecoin é de aproximadamente $75.61B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor MiCA-Compliant Stablecoin, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.