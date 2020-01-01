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Principais tokens de Metis Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Metis Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,710.94
+0.03%
-0.40%
-0.93%
$ 7.41B
$ 1.23
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.756
+0.36%
+0.16%
+7.43%
$ 5.74B
$ 68.95K
3
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1,881.34
0.00%
-0.00%
-0.78%
$ 4.53B
--
4
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
+0.01%
+0.01%
+0.02%
$ 4.49B
$ 643.79K
5
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.46B
$ 5.95M
6
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08761
-0.42%
-2.13%
-4.45%
$ 814.41M
$ 2.31M
7
Metis
Metis
METIS
$ 2.427
+0.04%
-2.41%
-1.22%
$ 18.19M
$ 24.83K
8
Alchemix ETH
Alchemix ETH
ALETH
$ 1,840.46
0.00%
-0.00%
-0.44%
$ 15.22M
$ 39.23K
9
MAI
MAI
MIMATIC
$ 0.986508
-0.02%
-0.00%
-1.09%
$ 11.70M
$ 9.87K
10
Alchemix USD
Alchemix USD
ALUSD
$ 0.944573
+0.05%
+0.01%
-0.04%
$ 9.74M
$ 42.53K
11
Hera Finance
Hera Finance
HERA
$ 1.18
0.00%
-0.00%
+0.85%
$ 5.47M
$ 6.50K
12
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.2718
+0.04%
-4.73%
-9.70%
$ 3.77M
$ 206.72K
13
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 0.998192
+0.04%
-0.00%
+0.10%
$ 2.47M
$ 110.43K
14
Netswap
Netswap
NETT
$ 0.0091732
-0.02%
-0.00%
-0.28%
$ 884.79K
$ 1.05K
15
DeFi Kingdoms
DeFi Kingdoms
JEWEL
$ 0.00528492
+0.21%
+0.10%
-4.46%
$ 595.06K
$ 24.10K
16
XCAD Network
XCAD Network
XCAD
$ 0.00016037
0.00%
--
-0.18%
$ 31.24K
$ 1.72
17
Wrapped Metis
Wrapped Metis
WMETIS
$ 2.41
0.00%
-0.03%
-2.03%
$ 25.71K
$ 8.78K
18
ENKI Protocol
ENKI Protocol
ENKI
$ 0.151433
0.00%
-0.01%
-0.41%
$ 22.71K
$ 24.37
19
Hercules Token
Hercules Token
TORCH
$ 0.0038288
0.00%
--
-0.19%
$ 14.49K
$ 2.46

Perguntas frequentes

O que são tokens de Metis Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Metis Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 19 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $24.51B.
Qual é o token de Metis Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Metis Ecosystem acompanhados na MEXC, LINK apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.16% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Metis Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 19 tokens de Metis Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Metis Ecosystem incluem WBTC, LINK, AWETH. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Metis Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Metis Ecosystem é de aproximadamente $24.51B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Metis Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.