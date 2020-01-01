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Principais tokens de Metagovernance por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Metagovernance. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.748
+2.80%
+0.06%
+17.56%
$ 172.79M
$ 58.09K
2
Dinero
Dinero
DINERO
$ 0.01260706
0.00%
0.00%
+12.76%
$ 15.91M
$ 5.09
3
Aura Finance
Aura Finance
AURA
$ 0.01921388
+0.10%
+0.10%
+7.86%
$ 1.39M
$ 938.13
4
The Index
The Index
INDEX
$ 0.0105
+4.58%
+14.00%
+22.79%
--
$ 7.56M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Metagovernance e por que são populares?
Tokens de Metagovernance representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 4 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $190.09M.
Qual é o token de Metagovernance com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Metagovernance acompanhados na MEXC, INDEX apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 14.00% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Metagovernance existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 4 tokens de Metagovernance, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Metagovernance incluem CVX, DINERO, AURA. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Metagovernance?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Metagovernance é de aproximadamente $190.09M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Metagovernance, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.