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Principais tokens de Memorial Themed por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Memorial Themed. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Peanut the Squirrel
Peanut the Squirrel
PNUT
$ 0.0408
+0.37%
-0.05%
+5.02%
$ 41.00M
$ 2.20M
2
Harambe on Solana
Harambe on Solana
HARAMBE
$ 0.00039716
-0.16%
-0.06%
+21.68%
$ 397.18K
$ 7.97K
3
First Convicted RACCON
First Convicted RACCON
FRED
$ 0.00028697
0.00%
-0.00%
+13.26%
$ 286.93K
$ 30.66K
4
Geoff
Geoff
GEOFF
$ 2.715E-5
0.00%
+0.20%
-4.90%
$ 27.15K
--
5
PUPPERS
PUPPERS
PUPPERS
$ 2.679E-5
+2.17%
+1.60%
-11.35%
$ 26.79K
--
6
BALTO
BALTO
BALTO
$ 7.2467E-8
+0.28%
-0.30%
+1.43%
$ 26.02K
--
7
First Convicted Raccoon
First Convicted Raccoon
FRED
$ 1.648E-5
+0.49%
-2.10%
+4.83%
$ 11.47K
--
8
Wilson Lo Siento
Wilson Lo Siento
WILSON
$ 1.135E-5
+0.53%
-3.10%
+0.18%
$ 11.34K
--
9
Justice for Pnut and Fred
Justice for Pnut and Fred
JUSTICE
$ 9.6E-6
0.00%
+2.80%
+2.67%
$ 9.41K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de Memorial Themed e por que são populares?
Tokens de Memorial Themed representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 9 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $41.80M.
Qual é o token de Memorial Themed com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Memorial Themed acompanhados na MEXC, JUSTICE apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 2.80% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Memorial Themed existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 9 tokens de Memorial Themed, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Memorial Themed incluem PNUT, HARAMBE, FRED. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Memorial Themed?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Memorial Themed é de aproximadamente $41.80M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Memorial Themed, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.