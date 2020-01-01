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Principais tokens de Market-Making Solution por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Market-Making Solution. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
HUMAN Protocol
HUMAN Protocol
HMT
$ 0.00181492
0.00%
--
+1.56%
$ 1.38M
$ 15.03
2
Milk Money
Milk Money
MM
$ 0.00095748
-0.02%
-0.03%
-8.63%
$ 957.44K
$ 37.70K
3
UpTop
UpTop
UPTOP
$ 7.655E-5
0.00%
-0.10%
+0.01%
$ 76.55K
--
4
VoluMint
VoluMint
VMINT
$ 2.14E-5
0.00%
-0.90%
0.00%
$ 17.09K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de Market-Making Solution e por que são populares?
Tokens de Market-Making Solution representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 4 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $2.43M.
Qual é o token de Market-Making Solution com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Market-Making Solution acompanhados na MEXC, HMT apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.00% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Market-Making Solution existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 4 tokens de Market-Making Solution, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Market-Making Solution incluem HMT, MM, UPTOP. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Market-Making Solution?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Market-Making Solution é de aproximadamente $2.43M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Market-Making Solution, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.