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Principais tokens de Mantle Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Mantle Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

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Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00092
0.00%
+0.01%
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$ 74.86B
$ 51.22M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.753
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$ 5.74B
$ 68.95K
3
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
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$ 4.49B
$ 643.79K
4
USD1
USD1
USD1
$ 1.0002
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-0.02%
-0.03%
$ 4.39B
$ 2.10M
5
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.999024
+0.03%
0.00%
-0.01%
$ 4.06B
$ 69.76M
6
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 1.15M
7
Mantle
Mantle
MNT
$ 0.4637
+0.04%
+6.45%
+13.32%
$ 1.53B
$ 501.41K
8
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
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9
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Kelp DAO Restaked ETH
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10
Ethena
Ethena
ENA
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11
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Function FBTC
FBTC
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12
Mantle Staked Ether
Mantle Staked Ether
METH
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Solv Protocol BTC
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14
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Universal BTC
UNIBTC
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15
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17
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18
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
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19
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20
Solv Protocol Staked BTC
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XSOLVBTC
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--
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21
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22
Billions
Billions
BILL
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$ 3.51M
23
Mantle Restaked ETH
Mantle Restaked ETH
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24
Wootrade Network
Wootrade Network
WOO
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OPG
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26
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HeyElsa
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JOE
JOE
JOE
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DeBox
DeBox
BOX
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30
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Microsoft xStock
MSFTX
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31
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32
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33
Scor
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34
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Puff The Dragon
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Fantom Bomb
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VOOI
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37
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Broadcom xStock
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Tarot
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MOE
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Chevron xStock
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44
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Eli Lilly xStock
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Exxon Mobil xStock
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iZUMi Finance
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Visa xStock
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Wrapped NVIDIA xStock
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UnitedHealth xStock
UnitedHealth xStock
UNHX
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JPMorgan Chase xStock
JPMorgan Chase xStock
JPMX
$ 363.47
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$ 381.49K
$ 771.11

Perguntas frequentes

O que são tokens de Mantle Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Mantle Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 65 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $102.88B.
Qual é o token de Mantle Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Mantle Ecosystem acompanhados na MEXC, SPCXX apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 9.95% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Mantle Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 65 tokens de Mantle Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Mantle Ecosystem incluem USDC, LINK, USDE. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Mantle Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Mantle Ecosystem é de aproximadamente $102.88B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Mantle Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.