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Principais tokens de Manta Network Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Manta Network Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00092
0.00%
+0.01%
+0.02%
$ 74.86B
$ 51.22M
2
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
+0.01%
+0.01%
+0.02%
$ 4.49B
$ 643.79K
3
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.46B
$ 5.95M
4
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,025.57
-0.08%
0.00%
-0.81%
$ 864.80M
$ 27.84K
5
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.0876
-0.42%
-2.13%
-4.45%
$ 814.41M
$ 2.31M
6
Pyth Network
Pyth Network
PYTH
$ 0.04019
-0.40%
-2.36%
+3.30%
$ 315.55M
$ 8.28M
7
Tellor Tributes
Tellor Tributes
TRB
$ 13.65
+0.52%
-0.03%
-0.15%
$ 38.25M
$ 48.53M
8
Manta Network
Manta Network
MANTA
$ 0.05696
+0.37%
-0.65%
-3.96%
$ 26.98M
$ 995.31K
9
Bella
Bella
BEL
$ 0.10397
-0.25%
-0.98%
+2.71%
$ 8.34M
$ 557.44K
10
Quickswap
Quickswap
QUICK
$ 0.008056
-0.92%
+0.89%
+0.44%
$ 6.11M
$ 8.04M
11
Stader MaticX
Stader MaticX
MATICX
$ 0.08866
0.00%
-0.01%
-1.02%
$ 3.15M
$ 957.88
12
Anzen Staked USDz
Anzen Staked USDz
SUSDZ
$ 1.2
0.00%
--
0.00%
$ 611.93K
$ 506.73
13
iZUMi Finance
iZUMi Finance
IZI
$ 0.0006936
-0.57%
-0.02%
-3.13%
$ 546.13K
$ 6.17K
14
Deri Protocol
Deri Protocol
DERI
$ 0.0007799
0.00%
--
-0.03%
$ 364.93K
$ 3.21
15
Bifrost Voucher MANTA
Bifrost Voucher MANTA
VMANTA
$ 0.080027
0.00%
+0.00%
+2.68%
$ 322.65K
$ 1.14
16
Ispolink
Ispolink
ISP
$ 2.425E-5
0.00%
-9.10%
+12.22%
$ 230.28K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de Manta Network Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Manta Network Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 16 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $82.90B.
Qual é o token de Manta Network Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Manta Network Ecosystem acompanhados na MEXC, QUICK apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.89% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Manta Network Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 16 tokens de Manta Network Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Manta Network Ecosystem incluem USDC, USDE, SUSDE. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Manta Network Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Manta Network Ecosystem é de aproximadamente $82.90B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Manta Network Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.