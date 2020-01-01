O setor "Made in China" abrange projetos de blockchain fundados por equipes chinesas ou profundamente integrados ao ecossistema Web3 asiático. A movimentação de preços desses tokens é frequentemente influenciada por desenvolvimentos tecnológicos regionais, tendências de liquidez local e mudanças regulatórias na Ásia. Eles frequentemente se concentram em soluções de blockchain empresarial, infraestrutura regional e ecossistemas de dApps localizados.
A inclusão de ativos digitais no setor Made in China, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.