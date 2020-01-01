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Principais tokens Made-in-China por capitalização de mercado

O setor "Made in China" abrange projetos de blockchain fundados por equipes chinesas ou profundamente integrados ao ecossistema Web3 asiático. A movimentação de preços desses tokens é frequentemente influenciada por desenvolvimentos tecnológicos regionais, tendências de liquidez local e mudanças regulatórias na Ásia. Eles frequentemente se concentram em soluções de blockchain empresarial, infraestrutura regional e ecossistemas de dApps localizados.

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Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 612.49
+0.10%
-0.16%
+4.40%
$ 82.60B
$ 16.26K
2
Tron
Tron
TRX
$ 0.3359
0.00%
+0.24%
+2.63%
$ 31.86B
$ 15.86M
3
OKB
OKB
OKB
$ 103.757
-1.14%
+8.31%
+17.18%
$ 2.17B
$ 1.55K
4
Aster
Aster
ASTER
$ 0.6046
-0.08%
-0.53%
+0.42%
$ 1.63B
$ 311.04K
5
Mantle
Mantle
MNT
$ 0.4637
+0.04%
+6.45%
+13.32%
$ 1.53B
$ 501.41K
6
Decentralized USD
Decentralized USD
USDD
$ 0.9997
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 1.36B
$ 110.56
7
Bitget Token
Bitget Token
BGB
$ 1.67115
-0.58%
+1.72%
+4.05%
$ 1.17B
$ 79.13K
8
KuCoin Token
KuCoin Token
KCS
$ 6.6164
+0.08%
-1.32%
+0.56%
$ 887.63M
$ 8.05K
9
Gate
Gate
GT
$ 6.76
-0.29%
+0.00%
+2.27%
$ 720.26M
$ 713.96K
10
VeChain
VeChain
VET
$ 0.004446
-0.04%
-4.12%
-3.45%
$ 382.20M
$ 16.15M
11
SUN
SUN
SUN
$ 0.018255
-0.03%
+0.13%
+1.54%
$ 351.30M
$ 4.34M
12
CONFLUX
CONFLUX
CFX
$ 0.04135
-0.12%
-1.48%
+0.88%
$ 215.39M
$ 1.48M
13
MX Token
MX Token
MX
$ 1.6305
-0.12%
-1.28%
+0.61%
$ 149.78M
$ 1.04M
14
NEO
NEO
NEO
$ 1.679
-0.06%
-4.05%
-8.54%
$ 118.58M
$ 42.20K
15
Qtum
Qtum
QTUM
$ 0.6608
+0.09%
+0.72%
+0.63%
$ 69.50M
$ 95.49K
16
Zilliqa
Zilliqa
ZIL
$ 0.002594
-0.27%
-3.41%
-7.13%
$ 51.71M
$ 20.59M
17
Alchemy
Alchemy
ACH
$ 0.004115
+0.31%
-1.82%
-4.93%
$ 41.48M
$ 13.34M
18
Nervos Network
Nervos Network
CKB
$ 0.0008265
+0.49%
-2.22%
-1.87%
$ 40.51M
$ 68.05M
19
Ontology Token
Ontology Token
ONT
$ 0.03516
+0.34%
-4.46%
-7.34%
$ 35.34M
$ 1.46M
20
Merlin Chain
Merlin Chain
MERL
$ 0.01839
+0.27%
-4.23%
+7.44%
$ 23.38M
$ 4.56M
21
DODO
DODO
DODO
$ 0.02286
+2.86%
-4.65%
+18.15%
$ 22.98M
$ 11.73M
22
Huobi
Huobi
HT
$ 0.100575
0.00%
+0.03%
+14.76%
$ 11.00M
$ 349.51
23
Phoenix
Phoenix
PHNIX
$ 0.000009155
+0.37%
-1.03%
-4.05%
$ 4.90M
$ 6.61B
24
Solv Protocol
Solv Protocol
SOLV
$ 0.002346
+0.43%
-1.47%
-1.26%
$ 3.48M
$ 24.92M
25
Measurable Data
Measurable Data
MDT
$ 0.0028509
0.00%
-0.01%
-4.73%
$ 2.85M
$ 252.77K
26
Matrix AI Network
Matrix AI Network
MAN
$ 0.00155
-0.63%
-0.63%
-8.09%
$ 759.51K
$ 3.69M
27
ICPanda DAO
ICPanda DAO
PANDA
$ 0.00052671
-0.14%
+0.03%
+20.48%
$ 429.16K
$ 865.64
28
dForce
dForce
DF
$ 9.622E-5
+0.27%
+11.60%
-4.60%
$ 96.21K
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Perguntas frequentes

O que caracteriza as criptomoedas no setor "Made in China"?
As criptomoedas no setor "Made in China" são ativos digitais desenvolvidos principalmente por equipes fundadoras chinesas ou projetos de blockchain que possuem fortes vínculos históricos, operacionais e financeiros com o mercado cripto asiático.
Como as políticas regulatórias asiáticas impactam o preço dos tokens do setor "Made in China"?
Os tokens "Made in China" são extremamente sensíveis a narrativas regulatórias na Ásia. Anúncios oficiais sobre adoção de blockchain por empresas ou restrições de negociação de criptomoedas na China continental ou em Hong Kong influenciam fortemente sua valorização de mercado.
Em quais áreas tecnológicas os projetos de criptomoedas "Made in China" normalmente se concentram?
Os projetos de criptomoedas "Made in China" frequentemente enfatizam a construção de soluções de blockchain empresarial de alta capacidade de processamento, a criação de infraestrutura de rede pública escalável e o avanço da adoção regional de Web3 para aplicações comerciais.
Por que os traders monitoram as políticas de Web3 de Hong Kong para este setor específico?
Os traders monitorizam as políticas de Web3 de Hong Kong porque Hong Kong se posiciona ativamente como um hub cripto aberto para os mercados asiáticos. Políticas regulatórias favoráveis em Hong Kong atuam consistentemente como um forte catalisador de alta para os tokens "Made in China".

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Made in China, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.