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Principais tokens de LP Tokens por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor LP Tokens. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
JLP
$ 3.64
-0.27%
-0.00%
+1.96%
$ 780.17M
$ 3.41M
2
WETH ARM LP Token
WETH ARM LP Token
ARM-WETH
$ 1,885.43
+0.16%
-0.00%
-0.65%
$ 4.34M
--
3
stETH ARM LP Token
stETH ARM LP Token
ARM-WETH-STETH
$ 2,047.19
+0.16%
-0.00%
-0.66%
$ 4.13M
--
4
Maxi PayFi Strategy Token
Maxi PayFi Strategy Token
MPST
$ 0.99901
0.00%
0.00%
-0.04%
$ 585.37K
$ 1.11
5
sUSDe ARM LP Token
sUSDe ARM LP Token
ARM-SUSDE-USDE
$ 1.022
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 541.28K
--
6
Aquabank bTether
Aquabank bTether
BUSDT
$ 0.997143
-0.39%
-0.00%
-0.24%
$ 314.26K
$ 47.46K
7
Resolv Liquidity Provider Token
Resolv Liquidity Provider Token
RLP
$ 0.148676
0.00%
0.00%
-9.19%
$ 240.20K
$ 24.35
8
Aquabank bCircle
Aquabank bCircle
BUSDC
$ 0.999314
-0.27%
-0.00%
-0.17%
$ 208.12K
$ 140.02K
9
Aquabank bAUSD
Aquabank bAUSD
BAUSD
$ 0.998396
-0.26%
-0.00%
-0.15%
$ 133.12K
$ 116.63K
10
eETH ARM LP Token
eETH ARM LP Token
ARM-WETH-EETH
$ 1,935.91
-0.02%
0.00%
-0.41%
$ 114.22K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de LP Tokens e por que são populares?
Tokens de LP Tokens representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 10 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $790.77M.
Qual é o token de LP Tokens com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de LP Tokens acompanhados na MEXC, MPST apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.00% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de LP Tokens existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 10 tokens de LP Tokens, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de LP Tokens incluem JLP, ARM-WETH, ARM-WETH-STETH. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria LP Tokens?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de LP Tokens é de aproximadamente $790.77M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor LP Tokens, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.