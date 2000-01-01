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Principais tokens de Lisk Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Lisk Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,723.09
+0.03%
-0.40%
-0.93%
$ 7.41B
$ 1.23
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.747
+0.36%
+0.16%
+7.43%
$ 5.74B
$ 68.95K
3
Tellor Tributes
Tellor Tributes
TRB
$ 13.65
+0.52%
-0.03%
-0.15%
$ 38.25M
$ 48.53M
4
Lisk
Lisk
LSK
$ 0.079738
+0.92%
-0.05%
+5.20%
$ 18.65M
$ 22.14M
5
Compliant Naira
Compliant Naira
CNGN
$ 0.00071636
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 1.90M
$ 4.01
6
Stargate Bridged USDT0
Stargate Bridged USDT0
USDT0
$ 0.998761
+0.06%
+0.00%
+0.10%
$ 1.09M
$ 85.32K
7
IDRX
IDRX
IDRX
$ 5.598E-5
0.00%
0.00%
-0.39%
$ 1.04M
--
8
OpenUSDT
OpenUSDT
OUSDT
$ 0.999215
-0.03%
0.00%
+0.09%
$ 816.10K
$ 682.99K

Perguntas frequentes

O que são tokens de Lisk Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Lisk Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 8 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $13.22B.
Qual é o token de Lisk Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Lisk Ecosystem acompanhados na MEXC, LINK apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.16% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Lisk Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 8 tokens de Lisk Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Lisk Ecosystem incluem WBTC, LINK, TRB. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Lisk Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Lisk Ecosystem é de aproximadamente $13.22B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Lisk Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.