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Principais tokens de Liquid Staked ETH por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Liquid Staked ETH. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Lido Staked ETH
Lido Staked ETH
STETH
$ 1,891.89
+0.10%
-0.27%
-0.55%
$ 16.95B
$ 29.22
2
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,025.57
-0.08%
0.00%
-0.81%
$ 864.80M
$ 27.84K
3
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2,202.82
-0.04%
-0.00%
-0.58%
$ 705.64M
$ 436.83K
4
Liquid Staked ETH
Liquid Staked ETH
LSETH
$ 2,109.68
-0.18%
-0.02%
-0.85%
$ 604.72M
$ 24.00M
5
Mantle Staked Ether
Mantle Staked Ether
METH
$ 2,060.42
0.00%
0.00%
-0.06%
$ 446.27M
$ 204.09K
6
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2,142.43
-0.09%
-0.00%
-0.78%
$ 352.52M
$ 4.88M
7
StakeWise Staked ETH
StakeWise Staked ETH
OSETH
$ 2,006.92
-0.09%
-0.00%
-0.61%
$ 285.39M
$ 846.30
8
Staked Frax Ether
Staked Frax Ether
SFRXETH
$ 2,194.06
-0.09%
-0.00%
-0.72%
$ 81.32M
$ 3.44K
9
Origin Ether
Origin Ether
OETH
$ 1,884.97
-0.04%
-0.00%
-0.59%
$ 69.32M
$ 673.15K
10
Treehouse ETH
Treehouse ETH
TETH
$ 2,350.81
+0.06%
-0.00%
-0.77%
$ 48.86M
$ 220.87
11
Fluid Wrapped Staked ETH
Fluid Wrapped Staked ETH
FWSTETH
$ 2,241.95
0.00%
--
-1.89%
$ 33.95M
$ 91.60
12
Super OETH
Super OETH
SUPEROETHB
$ 1,881.43
+0.10%
-0.00%
-0.78%
$ 27.80M
$ 670.19K
13
Universal ETH
Universal ETH
UNIETH
$ 2,145.44
+0.42%
0.00%
-0.56%
$ 19.39M
$ 4.81K
14
Ankr Staked ETH
Ankr Staked ETH
ANKRETH
$ 2,312.54
+0.03%
-0.00%
-1.62%
$ 15.96M
$ 8.49K
15
Dinero Staked ETH
Dinero Staked ETH
PXETH
$ 1,836.91
-0.05%
-0.00%
-1.56%
$ 4.91M
$ 6.74K
16
Wrapped Super OETH
Wrapped Super OETH
WSUPEROETHB
$ 2,089.51
+0.20%
-0.00%
+0.46%
$ 1.75M
--
17
Yay StakeStone Ether
Yay StakeStone Ether
YAYSTONE
$ 1,996.33
+0.05%
--
-0.94%
$ 323.71K
$ 320.93
18
Abstract Liquid Staked ETH
Abstract Liquid Staked ETH
ABSETH
$ 1,932.94
+0.07%
+0.00%
-1.82%
$ 169.26K
$ 951.15
19
Latch Staked ETH
Latch Staked ETH
ATETH
$ 1,719.83
0.00%
--
0.00%
$ 156.38K
$ 5.82
20
Berachain Staked ETH
Berachain Staked ETH
BERAETH
$ 1,953.1
+0.16%
-0.01%
-1.70%
$ 146.96K
$ 5.67K

Perguntas frequentes

O que são tokens de Liquid Staked ETH e por que são populares?
Tokens de Liquid Staked ETH representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 20 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $20.52B.
Qual é o token de Liquid Staked ETH com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Liquid Staked ETH acompanhados na MEXC, ABSETH apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.00% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Liquid Staked ETH existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 20 tokens de Liquid Staked ETH, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Liquid Staked ETH incluem STETH, RSETH, RETH. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Liquid Staked ETH?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Liquid Staked ETH é de aproximadamente $20.52B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Liquid Staked ETH, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.