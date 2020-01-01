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Principais tokens de Liquid Staked BTC por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Liquid Staked BTC. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
clBTC
clBTC
CLBTC
$ 60,638
-0.06%
--
-7.88%
$ 846.23M
$ 287.42
2
Lombard Staked BTC
Lombard Staked BTC
LBTC
$ 63,829
-0.08%
-0.00%
-1.19%
$ 654.34M
$ 636.21K
3
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 63,047
0.00%
--
-1.10%
$ 62.07M
$ 26.84
4
pumpBTC
pumpBTC
PUMPBTC
$ 0.01067
+0.09%
-0.08%
+2.37%
$ 5.30M
$ 5.66M
5
Botanix Staked Bitcoin
Botanix Staked Bitcoin
STBTC
$ 64,862
0.00%
--
0.00%
$ 307.49K
$ 69.70
6
SBTC
SBTC
SBTC
$ 63,764.12
-0.02%
-0.35%
-1.05%
--
$ 0.42

Perguntas frequentes

O que são tokens de Liquid Staked BTC e por que são populares?
Tokens de Liquid Staked BTC representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 6 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $1.57B.
Qual é o token de Liquid Staked BTC com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Liquid Staked BTC acompanhados na MEXC, CLBTC apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.00% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Liquid Staked BTC existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 6 tokens de Liquid Staked BTC, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Liquid Staked BTC incluem CLBTC, LBTC, XSOLVBTC. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Liquid Staked BTC?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Liquid Staked BTC é de aproximadamente $1.57B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Liquid Staked BTC, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.