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Principais tokens de Liquid Restaking Tokens por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Liquid Restaking Tokens. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,073.61
0.00%
-0.06%
-0.84%
$ 3.38B
$ 0.01
2
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,025.57
-0.08%
0.00%
-0.81%
$ 864.80M
$ 27.84K
3
Lombard Staked BTC
Lombard Staked BTC
LBTC
$ 63,829
-0.08%
-0.00%
-1.19%
$ 654.34M
$ 636.21K
4
Renzo Restaked ETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$ 2,038.73
-0.07%
-0.00%
-0.65%
$ 86.68M
$ 1.50K
5
Renzo Restaked LST
Renzo Restaked LST
PZETH
$ 2,324.02
0.00%
--
-0.71%
$ 58.46M
$ 542.84
6
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
0.00%
$ 50.03M
$ 127.66
7
Mantle Restaked ETH
Mantle Restaked ETH
CMETH
$ 2,059.01
0.00%
-0.00%
-1.24%
$ 32.34M
$ 17.77K
8
Restaked Swell ETH
Restaked Swell ETH
RSWETH
$ 2,024.06
0.00%
0.00%
-0.12%
$ 23.35M
$ 43.65
9
Kyros Restaked SOL
Kyros Restaked SOL
KYSOL
$ 98.65
-0.08%
-0.00%
+4.60%
$ 7.83M
$ 385.88
10
ynETH MAX
ynETH MAX
YNETHX
$ 1,962.01
+0.12%
--
-0.76%
$ 7.49M
$ 15.36K
11
Solayer Staked SOL
Solayer Staked SOL
SSOL
$ 88.55
-0.18%
-0.00%
+4.62%
$ 6.94M
$ 29.12K
12
Renzo Restaked SOL
Renzo Restaked SOL
EZSOL
$ 98.69
-0.06%
-0.00%
+4.69%
$ 2.79M
$ 4.15K
13
Restaked sAVAX
Restaked sAVAX
RSAVAX
$ 8.42
-0.24%
--
+2.06%
$ 364.23K
$ 64.56
14
YieldNest Restaked ETH
YieldNest Restaked ETH
YNETH
$ 1,960.96
+0.12%
--
+5.20%
$ 332.91K
$ 508.96

Perguntas frequentes

O que são tokens de Liquid Restaking Tokens e por que são populares?
Tokens de Liquid Restaking Tokens representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 14 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $5.18B.
Qual é o token de Liquid Restaking Tokens com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Liquid Restaking Tokens acompanhados na MEXC, RSETH apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.00% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Liquid Restaking Tokens existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 14 tokens de Liquid Restaking Tokens, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Liquid Restaking Tokens incluem WEETH, RSETH, LBTC. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Liquid Restaking Tokens?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Liquid Restaking Tokens é de aproximadamente $5.18B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Liquid Restaking Tokens, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.