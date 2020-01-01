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Principais tokens de Liquid Restaked SOL por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Liquid Restaked SOL. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Kyros Restaked SOL
Kyros Restaked SOL
KYSOL
$ 98.65
-0.08%
-0.00%
+4.60%
$ 7.83M
$ 385.88
2
Solayer Staked SOL
Solayer Staked SOL
SSOL
$ 88.55
-0.18%
-0.00%
+4.62%
$ 6.94M
$ 29.12K
3
Renzo Restaked SOL
Renzo Restaked SOL
EZSOL
$ 98.69
-0.06%
-0.00%
+4.69%
$ 2.79M
$ 4.15K

Perguntas frequentes

O que são tokens de Liquid Restaked SOL e por que são populares?
Tokens de Liquid Restaked SOL representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 3 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $17.57M.
Qual é o token de Liquid Restaked SOL com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Liquid Restaked SOL acompanhados na MEXC, EZSOL apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de -0.00% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Liquid Restaked SOL existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 3 tokens de Liquid Restaked SOL, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Liquid Restaked SOL incluem KYSOL, SSOL, EZSOL. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Liquid Restaked SOL?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Liquid Restaked SOL é de aproximadamente $17.57M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Liquid Restaked SOL, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.