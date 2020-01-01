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Principais tokens de Kava Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Kava Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Tether
Tether
USDT
$ 0.99912
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 183.02B
$ 32.42B
2
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
+0.01%
+0.01%
+0.02%
$ 4.49B
$ 643.79K
3
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.46B
$ 5.95M
4
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08753
-0.42%
-2.13%
-4.45%
$ 814.41M
$ 2.31M
5
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1.397
+0.29%
-2.17%
+3.55%
$ 718.72M
$ 202.71K
6
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.1417
+0.07%
+3.25%
-18.52%
$ 92.47M
$ 417.32K
7
Access Protocol
Access Protocol
ACS
$ 0.000126
-0.08%
-1.48%
+1.78%
$ 6.48M
$ 439.86M
8
Obyte
Obyte
GBYTE
$ 4.92
+0.82%
-0.00%
+6.26%
$ 4.62M
$ 6.45K
9
Tarot
Tarot
TAROT
$ 0.0260876
+0.03%
-0.00%
-5.34%
$ 1.77M
$ 969.32
10
Wagmi
Wagmi
WAGMI
$ 0.00032871
+0.02%
+0.00%
-5.72%
$ 611.13K
$ 1.21K
11
Wrapped Kava
Wrapped Kava
WKAVA
$ 0.039539
+0.04%
+0.00%
-1.68%
$ 374.38K
$ 778.84
12
Axelar Wrapped Ether
Axelar Wrapped Ether
AXLETH
$ 1,886.19
-0.13%
+0.00%
-0.08%
$ 93.61K
$ 5.48K
13
Kava Lend
Kava Lend
HARD
$ 0.00045861
0.00%
--
0.00%
$ 61.82K
$ 22.90

Perguntas frequentes

O que são tokens de Kava Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Kava Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 13 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $190.61B.
Qual é o token de Kava Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Kava Ecosystem acompanhados na MEXC, STG apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 3.25% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Kava Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 13 tokens de Kava Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Kava Ecosystem incluem USDT, USDE, SUSDE. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Kava Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Kava Ecosystem é de aproximadamente $190.61B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Kava Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.