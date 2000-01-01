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Principais tokens de Katana Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Katana Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.746
+0.36%
+0.16%
+7.43%
$ 5.74B
$ 68.95K
2
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,073.61
0.00%
-0.06%
-0.84%
$ 3.38B
$ 0.01
3
MORPHO
MORPHO
MORPHO
$ 1.9637
+0.12%
-0.49%
+3.98%
$ 989.99M
$ 29.61K
4
Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem
POL
$ 0.07444
-0.20%
-2.07%
-0.49%
$ 793.10M
$ 2.60M
5
Jito Staked SOL
Jito Staked SOL
JITOSOL
$ 98.51
-0.14%
-0.00%
+4.61%
$ 759.64M
$ 7.96M
6
Lombard Staked BTC
Lombard Staked BTC
LBTC
$ 63,829
-0.08%
-0.00%
-1.19%
$ 654.34M
$ 636.21K
7
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999073
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 214.97M
$ 8.19M
8
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.99957
-0.01%
0.00%
-0.03%
$ 111.06M
$ 1.85M
9
Wrapped Savings rUSD
Wrapped Savings rUSD
WSRUSD
$ 1.093
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 56.83M
--
10
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1603
-0.25%
-1.78%
-4.30%
$ 45.92M
$ 348.04K
11
Frax Staked frxUSD
Frax Staked frxUSD
SFRXUSD
$ 1.21
0.00%
+0.00%
+0.83%
$ 34.65M
$ 437.17K
12
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.299444
-0.15%
-0.02%
-4.15%
$ 16.08M
$ 140.14K
13
YieldFi yToken
YieldFi yToken
YUSD
$ 0.998454
0.00%
--
0.00%
$ 10.86M
--
14
Katana Network
Katana Network
KAT
$ 0.00436
+0.30%
-4.49%
-4.28%
$ 10.17M
$ 29.96M
15
dTRINITY USD
dTRINITY USD
DUSD
$ 0.998973
0.00%
+0.00%
+0.19%
$ 1.17M
$ 9.68K
16
Autocompounding Voting KAT
Autocompounding Voting KAT
AVKAT
$ 0.0054611
-1.92%
-0.06%
-4.25%
$ 1.16M
$ 676.39
17
Bitcoin on Katana
Bitcoin on Katana
BTCK
$ 63,652
0.00%
+0.00%
-1.82%
$ 439.59K
$ 14.52
18
Reservoir rUSD
Reservoir rUSD
RUSD
$ 0.997511
-0.08%
+0.00%
-0.94%
$ 351.47K
$ 231.88
19
Woofy
Woofy
WOOFY
$ 0.00197167
0.00%
--
-5.60%
$ 29.64K
$ 1.01K

Perguntas frequentes

O que são tokens de Katana Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Katana Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 19 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $12.83B.
Qual é o token de Katana Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Katana Ecosystem acompanhados na MEXC, LINK apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.16% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Katana Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 19 tokens de Katana Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Katana Ecosystem incluem LINK, WEETH, MORPHO. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Katana Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Katana Ecosystem é de aproximadamente $12.83B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Katana Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.