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Principais tokens de Internet das Coisas (IoT) por capitalização de mercado

Blockchains de IoT facilitam a transferência segura e trustless de dados entre dispositivos físicos interconectados e máquinas inteligentes. Essas redes utilizam registros descentralizados para garantir a integridade dos dados e permitir microtransações automatizadas em economias máquina-a-máquina (M2M). Tokens nesse setor são utilizados para pagar por largura de banda da rede, incentivar o compartilhamento de dados e impulsionar infraestruturas de cidades inteligentes.

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Moeda
Preço
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VeChain
VeChain
VET
$ 0.004445
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Jasmy
Jasmy
JASMY
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DigiByte
DigiByte
DGB
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XYO
XYO
XYO
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IO
IO
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6
Helium Network Token
Helium Network Token
HNT
$ 0.1816
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$ 293.95K
7
IoTeX Network
IoTeX Network
IOTX
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$ 23.92M
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8
MVL
MVL
MVL
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9
NATIX Network
NATIX Network
NATIX
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10
OCTA
OCTA
OCTA
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11
Skey Network
Skey Network
SKEY
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12
Matrix AI Network
Matrix AI Network
MAN
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-0.63%
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13
XNET Mobile
XNET Mobile
XNET
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Chirp
Chirp
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Rowan Coin
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Streamr XDATA
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Empulser Enterprises
Empulser Enterprises
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$ 128.48K
$ 8.69K

Perguntas frequentes

O que é o setor de criptomoedas da Internet das Coisas (IoT)?
O setor de criptomoedas da Internet das Coisas (IoT) foca em redes blockchain projetadas para facilitar a transferência de dados segura e sem necessidade de confiança, além de microtransações automatizadas entre dispositivos físicos interconectados e máquinas inteligentes.
Como a tecnologia blockchain melhora as redes da Internet das Coisas (IoT)?
A tecnologia blockchain melhora as redes da Internet das Coisas (IoT) ao fornecer um livro-razão descentralizado e imutável que impede a adulteração de dados e elimina pontos únicos de falha em sistemas massivos de comunicação máquina a máquina.
Para que os tokens de criptomoedas IoT são principalmente utilizados?
Os tokens de criptomoedas IoT são usados principalmente para pagar pela largura de banda da rede, incentivar os usuários a compartilhar dados de sensores de dispositivos e executar pagamentos automatizados máquina a máquina sem exigir intervenção humana ou sistemas bancários tradicionais.
O que é uma Rede de Infraestrutura Física Descentralizada (DePIN) no setor de IoT?
Uma Rede de Infraestrutura Física Descentralizada (DePIN) utiliza tokens IoT para incentivar financeiramente indivíduos em todo o mundo a implantar e manter hardware físico, como roteadores sem fio ou unidades de armazenamento, criando uma rede de infraestrutura de propriedade da comunidade.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Internet of Things (IOT), juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.