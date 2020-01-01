Blockchains de IoT facilitam a transferência segura e trustless de dados entre dispositivos físicos interconectados e máquinas inteligentes. Essas redes utilizam registros descentralizados para garantir a integridade dos dados e permitir microtransações automatizadas em economias máquina-a-máquina (M2M). Tokens nesse setor são utilizados para pagar por largura de banda da rede, incentivar o compartilhamento de dados e impulsionar infraestruturas de cidades inteligentes.
A inclusão de ativos digitais no setor Internet of Things (IOT), juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.